В Уфе на светофорах появятся речевые информаторы

Такие устройства нужны для безопасного перехода незрячих и слабовидящих пешеходов через проезжую часть. Система «говорит» название улицы, через которую можно перейти дорогу. Речевые информаторы будут отключены с 23:00 до 06:00 по будням и с 21:30 до 07:00 часов по выходным и праздничным дням, для удобства жителей соседних жилых домов. Сейчас выполнен монтаж 49 устройств на проспекте Октября.