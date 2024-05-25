Башкирия реализует новые проекты с партнёрами из Турции и Узбекистана

Башкортостан реализует новые совместные проекты с деловыми партнёрами из Турции и Узбекистана. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил в ходе встречи с делегатами из этих дружественных стран, которые приехали в Сибай для участия во Всероссийском инвестиционном сабантуе. В ходе форума руководитель региона также провел расширенное совещание в формате «Инвестчас», были подписаны соглашения о сотрудничестве на более чем 100 миллиардов рублей.
Казалось бы, к башкирскому гостеприимству делегаты Всероссийского инвестиционного сабантуя уже привыкли. Но творческие коллективы Зауралья смогли удивить и на этот раз. Буквально на всей территории проведения форума можно было окунуться в историю, познакомиться с бытом и обычаями башкир. А традиционные юрты стали местом проведения деловых переговоров. В одной из них Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил перспективы сотрудничества с партнёрами из Узбекистана.
По развитию товарооборота Турция является вторым по значимости деловым партнером Башкортостана. И укрепление этих отношений за чашкой турецкого чая Радий Хабиров обсудил с турецкой бизнес-делегацией. В частности, говорили о более глубокой промышленной кооперации.
Башкортостан и Турцию роднят не только общие корни, но теперь и экономика. Турецкий бизнес оценил наш промышленный потенциал. В планах — строительство в республике завода по производству грузоподъемного оборудования, выпуск березового шпона для производства фанеры. А осенью в Башкортостане откроется генеральное консульство Турецкой Республики.
Привлечению инвестиций из мусульманских стран будет способствовать новый проект Торгово-промышленной палаты Башкортостана, запущенный на полях инвестсабантуя. Его представили главе республики Радию Хабирову. Исламский банкинг позволит выдавать деньги на приобретение оборудования без процентов, в рассрочку, что соответствует законам шариата. Проект прошел все необходимые экспертизы и получил лицензию национального банка России.
Миллиардные проекты реализуются в Башкортостане и в рамках концессионных соглашений. В ходе «Инвестчаса» генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что Башкортостан готов реализовать самые смелые идеи. В регионе откроют три современных мусороперерабатывающих завода.
Для участия в шестом инвестиционном форуме в столицу башкирского Зауралья также приехали предприниматели из Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана и других дружественных стран, а также из регионов России. Представители малого, среднего и крупного бизнеса отмечают инвестиционную привлекательность нашего региона, создание комфортных условий для работы, льготы и налоговые преференции, а также поддержку властей Башкортостана в любых возникающих вопросах.
Итоги второго дня форума подвели на пленарном заседании в здании Сибайской филармонии, жемчужине столицы башкирского Зауралья. В президиуме Глава Башкортостана с представителями зарубежных делегаций. В зале сотни участников форума и потенциальных инвесторов. Радий Хабиров открыл секрет, как завлечь бизнесменов в наш регион. А он очень прост: никогда не обманывать своих экономических партнёров. И, судя по ежегодному росту резидентов особой экономической зоны «Алга», открытию новых производств, в том числе и с участием иностранного капитала, это простое правило работает как часы.
По традиции экономического форума Радий Хабиров заложил на главной площади башкирского Зауралья символическую плиту шестого Всероссийского инвестсабантуя. Церемония завершила деловую часть мероприятия. Но работа по итогам форума только начинается.