Башкирия реализует новые проекты с партнёрами из Турции и Узбекистана

Башкортостан реализует новые совместные проекты с деловыми партнёрами из Турции и Узбекистана. Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил в ходе встречи с делегатами из этих дружественных стран, которые приехали в Сибай для участия во Всероссийском инвестиционном сабантуе. В ходе форума руководитель региона также провел расширенное совещание в формате «Инвестчас», были подписаны соглашения о сотрудничестве на более чем 100 миллиардов рублей.

Казалось бы, к башкирскому гостеприимству делегаты Всероссийского инвестиционного сабантуя уже привыкли. Но творческие коллективы Зауралья смогли удивить и на этот раз. Буквально на всей территории проведения форума можно было окунуться в историю, познакомиться с бытом и обычаями башкир. А традиционные юрты стали местом проведения деловых переговоров. В одной из них Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил перспективы сотрудничества с партнёрами из Узбекистана.

По развитию товарооборота Турция является вторым по значимости деловым партнером Башкортостана. И укрепление этих отношений за чашкой турецкого чая Радий Хабиров обсудил с турецкой бизнес-делегацией. В частности, говорили о более глубокой промышленной кооперации.

У нас крупная турецкая компания «Лимак» наращивает очень большие объемы строительных работ, и сейчас завершили проект, который называется Восточный выезд. Это проект порядка 40 млрд рублей был, очень хорошо отработали, поэтому мы сейчас с коллегами работаем в следующем инфраструктурном проекте, который могли бы выполнить турецкие строители. Но в целом мы создали всё необходимое для организованной работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан и Турцию роднят не только общие корни, но теперь и экономика. Турецкий бизнес оценил наш промышленный потенциал. В планах — строительство в республике завода по производству грузоподъемного оборудования, выпуск березового шпона для производства фанеры. А осенью в Башкортостане откроется генеральное консульство Турецкой Республики.

Перевод нужно зачитать. Товарооборот между Турцией и Башкортостаном растет с каждым годом. Он увеличен уже более чем на сто процентов, и хочу отметить, что это только начало. Мы выражаем надежду на то, что много проектов еще будут реализованы. В Турции очень хорошо работает ваш торговый представитель. Конечно, нам есть куда двигаться. И возможностей для наших экономик много. Эрдем Аджай, председатель руководящего совета Ассоциации российско-турецких предпринимателей.

Привлечению инвестиций из мусульманских стран будет способствовать новый проект Торгово-промышленной палаты Башкортостана, запущенный на полях инвестсабантуя. Его представили главе республики Радию Хабирову. Исламский банкинг позволит выдавать деньги на приобретение оборудования без процентов, в рассрочку, что соответствует законам шариата. Проект прошел все необходимые экспертизы и получил лицензию национального банка России.

Миллиардные проекты реализуются в Башкортостане и в рамках концессионных соглашений. В ходе «Инвестчаса» генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что Башкортостан готов реализовать самые смелые идеи. В регионе откроют три современных мусороперерабатывающих завода.

Отдельно хочу сказать, что указанные объекты в ЯРБ в досрочном порядке достигнуть указов Путина. С опережением в три года. Это позволит РБ приступить к федеральному проекту Мишустина по ТКО. Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»

Для участия в шестом инвестиционном форуме в столицу башкирского Зауралья также приехали предприниматели из Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана и других дружественных стран, а также из регионов России. Представители малого, среднего и крупного бизнеса отмечают инвестиционную привлекательность нашего региона, создание комфортных условий для работы, льготы и налоговые преференции, а также поддержку властей Башкортостана в любых возникающих вопросах.

Итоги второго дня форума подвели на пленарном заседании в здании Сибайской филармонии, жемчужине столицы башкирского Зауралья. В президиуме Глава Башкортостана с представителями зарубежных делегаций. В зале сотни участников форума и потенциальных инвесторов. Радий Хабиров открыл секрет, как завлечь бизнесменов в наш регион. А он очень прост: никогда не обманывать своих экономических партнёров. И, судя по ежегодному росту резидентов особой экономической зоны «Алга», открытию новых производств, в том числе и с участием иностранного капитала, это простое правило работает как часы.