В Башкирии отремонтируют проблемную дорогу в Кармаскалинском районе

Проблемную дорогу возле села Кабаково в Кармаскалинском районе отремонтируют этим летом. Об этом сообщили в администрации во время общения с местными жителями. На сходе граждан много говорили о работе недропользователей, которые разрушают дорожную сеть. Продолжение темы было уже в ходе заседания межведомственной комиссии, по итогам которой стало понятно: у некоторых компаний отберут лицензии на добычу.
На сходе — около сотни местных жителей Кабаковского сельсовета, и у всех одни и те же проблемы. В числе основных, например, нехватка воды в летний сезон. Люди поливают огороды, приезжают на отдых горожане — старый водопровод не справляется. А вот новый нужно еще спроектировать. Как сказали районные чиновники, заявку на финансирование будут подавать в правительство республики.
Почти все жители в один голос жалуются и на состояние местных дорог. Ямы и выбоины — результат действия работы недропользователей. Большегрузы, перевозящие песчано-гравийную смесь, едут с большим перевесом, что, конечно же, разрушает асфальт.
Как заявили в районной администрации, уже летом начнется ремонт проблемной дороги возле села Кабаково. Другой вопрос — как долго она прослужит. На ее ремонт закладывают 270 млн рублей. Для понимания, максимальная годовая сумма налогов на добычу полезных ископаемых, которую заплатили недропользователи в Кармаскалинском районе, всего 24 млн. Вопрос о привлечении их к социальной ответственности затронули уже на заседании межведомственной комиссии.
Как рассказал глава Минэкологии Нияз Фазылов, будет усилена работа с налоговой службой. Специалистам не составит труда проверить реальные цифры, а потому многим компаниям, очевидно, придётся доплатить налоги. А ещё ответить за многочисленные нарушения в процессе добычи ископаемых. Накануне рабочая группа провела мониторинг, который выявил в том числе и варварские методы работы с недрами.
Отдельно будет усилен весовой контроль, вплоть до лишения лицензии транспортных компаний, которые перевозят полезные ископаемые. В ассоциации недропользователей рассказали, что добывающим предприятиям рекомендовано устанавливать на выездах из карьеров пункты взвешивания. Однако это делают далеко не все.
В Ассоциации недропользователей предложили продумать норму, по которой компании могли бы делать взносы в дорожный фонд муниципалитета. Эти средства потом шли бы на ремонт. В числе прозвучавших идей — и продумать возможность транспортировки ископаемых речным транспортом. Все предложения в межведомственной комиссии взяли на карандаш. Через месяц состоится очередное заседание.