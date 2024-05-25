В Башкирии отремонтируют проблемную дорогу в Кармаскалинском районе

Проблемную дорогу возле села Кабаково в Кармаскалинском районе отремонтируют этим летом. Об этом сообщили в администрации во время общения с местными жителями. На сходе граждан много говорили о работе недропользователей, которые разрушают дорожную сеть. Продолжение темы было уже в ходе заседания межведомственной комиссии, по итогам которой стало понятно: у некоторых компаний отберут лицензии на добычу.

На сходе — около сотни местных жителей Кабаковского сельсовета, и у всех одни и те же проблемы. В числе основных, например, нехватка воды в летний сезон. Люди поливают огороды, приезжают на отдых горожане — старый водопровод не справляется. А вот новый нужно еще спроектировать. Как сказали районные чиновники, заявку на финансирование будут подавать в правительство республики.

10 лет назад населения здесь было в два раза меньше. Основная причина, почему эта территория осваивается, конечно же, географическое положение. Рядом Уфа, уфимская агломерация. Просто физически ни водопровод, ни другие сети не справляются с ростом населения, который есть.

Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района

Почти все жители в один голос жалуются и на состояние местных дорог. Ямы и выбоины — результат действия работы недропользователей. Большегрузы, перевозящие песчано-гравийную смесь, едут с большим перевесом, что, конечно же, разрушает асфальт.

Как заявили в районной администрации, уже летом начнется ремонт проблемной дороги возле села Кабаково. Другой вопрос — как долго она прослужит. На ее ремонт закладывают 270 млн рублей. Для понимания, максимальная годовая сумма налогов на добычу полезных ископаемых, которую заплатили недропользователи в Кармаскалинском районе, всего 24 млн. Вопрос о привлечении их к социальной ответственности затронули уже на заседании межведомственной комиссии.

Когда один недропользователь платит 7,8 млн рублей, а другой — 29 тыс., это не совсем справедливо, потому что объём добычи примерно одинаковый. И когда вы сдаете отчеты, что продаете по 20 рублей ПГС при среднерыночной стоимости 658 р., в любом случае мы будем реагировать.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Как рассказал глава Минэкологии Нияз Фазылов, будет усилена работа с налоговой службой. Специалистам не составит труда проверить реальные цифры, а потому многим компаниям, очевидно, придётся доплатить налоги. А ещё ответить за многочисленные нарушения в процессе добычи ископаемых. Накануне рабочая группа провела мониторинг, который выявил в том числе и варварские методы работы с недрами.

Те нарушения, которые мы выявили, будут приводить к тому, что будут сначала лицензии приостановлены, отозваны, а также будут предъявлены иски о рекультивации карьеров. Мы сейчас ведем работу по всем 22 лицензиям, несколько лицензиатов будут приостановлены, несколько — лишены лицензии.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан
Акции БСТ

Отдельно будет усилен весовой контроль, вплоть до лишения лицензии транспортных компаний, которые перевозят полезные ископаемые. В ассоциации недропользователей рассказали, что добывающим предприятиям рекомендовано устанавливать на выездах из карьеров пункты взвешивания. Однако это делают далеко не все.

Фото №1 - В Башкирии отремонтируют проблемную дорогу в Кармаскалинском районе

Перевозчик, например, не готов приехать 10 раз, когда он может приехать 5 раз и загрузиться. Если недропользователь, который грузит на глаз с горкой, так и будет делать, чтобы не отпустить от себя этого перевозчика, потому что, как правило, перевозчик является и покупателем. Здесь вопрос не совсем в убытках, здесь конкурентный рынок так выстраивается.

Юрий Ночёвкин, руководитель ассоциации недропользователей и геологов Республики Башкортостан

В Ассоциации недропользователей предложили продумать норму, по которой компании могли бы делать взносы в дорожный фонд муниципалитета. Эти средства потом шли бы на ремонт. В числе прозвучавших идей — и продумать возможность транспортировки ископаемых речным транспортом. Все предложения в межведомственной комиссии взяли на карандаш. Через месяц состоится очередное заседание.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ