В Башкирии отремонтируют проблемную дорогу в Кармаскалинском районе

Проблемную дорогу возле села Кабаково в Кармаскалинском районе отремонтируют этим летом. Об этом сообщили в администрации во время общения с местными жителями. На сходе граждан много говорили о работе недропользователей, которые разрушают дорожную сеть. Продолжение темы было уже в ходе заседания межведомственной комиссии, по итогам которой стало понятно: у некоторых компаний отберут лицензии на добычу.

На сходе — около сотни местных жителей Кабаковского сельсовета, и у всех одни и те же проблемы. В числе основных, например, нехватка воды в летний сезон. Люди поливают огороды, приезжают на отдых горожане — старый водопровод не справляется. А вот новый нужно еще спроектировать. Как сказали районные чиновники, заявку на финансирование будут подавать в правительство республики.

10 лет назад населения здесь было в два раза меньше. Основная причина, почему эта территория осваивается, конечно же, географическое положение. Рядом Уфа, уфимская агломерация. Просто физически ни водопровод, ни другие сети не справляются с ростом населения, который есть. Альфир Сабиров, глава администрации Кармаскалинского района

Почти все жители в один голос жалуются и на состояние местных дорог. Ямы и выбоины — результат действия работы недропользователей. Большегрузы, перевозящие песчано-гравийную смесь, едут с большим перевесом, что, конечно же, разрушает асфальт.

Как заявили в районной администрации, уже летом начнется ремонт проблемной дороги возле села Кабаково. Другой вопрос — как долго она прослужит. На ее ремонт закладывают 270 млн рублей. Для понимания, максимальная годовая сумма налогов на добычу полезных ископаемых, которую заплатили недропользователи в Кармаскалинском районе, всего 24 млн. Вопрос о привлечении их к социальной ответственности затронули уже на заседании межведомственной комиссии.

Когда один недропользователь платит 7,8 млн рублей, а другой — 29 тыс., это не совсем справедливо, потому что объём добычи примерно одинаковый. И когда вы сдаете отчеты, что продаете по 20 рублей ПГС при среднерыночной стоимости 658 р., в любом случае мы будем реагировать. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Как рассказал глава Минэкологии Нияз Фазылов, будет усилена работа с налоговой службой. Специалистам не составит труда проверить реальные цифры, а потому многим компаниям, очевидно, придётся доплатить налоги. А ещё ответить за многочисленные нарушения в процессе добычи ископаемых. Накануне рабочая группа провела мониторинг, который выявил в том числе и варварские методы работы с недрами.

Те нарушения, которые мы выявили, будут приводить к тому, что будут сначала лицензии приостановлены, отозваны, а также будут предъявлены иски о рекультивации карьеров. Мы сейчас ведем работу по всем 22 лицензиям, несколько лицензиатов будут приостановлены, несколько — лишены лицензии. Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Отдельно будет усилен весовой контроль, вплоть до лишения лицензии транспортных компаний, которые перевозят полезные ископаемые. В ассоциации недропользователей рассказали, что добывающим предприятиям рекомендовано устанавливать на выездах из карьеров пункты взвешивания. Однако это делают далеко не все.

Перевозчик, например, не готов приехать 10 раз, когда он может приехать 5 раз и загрузиться. Если недропользователь, который грузит на глаз с горкой, так и будет делать, чтобы не отпустить от себя этого перевозчика, потому что, как правило, перевозчик является и покупателем. Здесь вопрос не совсем в убытках, здесь конкурентный рынок так выстраивается. Юрий Ночёвкин, руководитель ассоциации недропользователей и геологов Республики Башкортостан