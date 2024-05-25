Житель Уфы запустил караоке-такси

Не только доехать до пункта назначения, но и проверить свои музыкальные способности. В столице республики появилось караоке-такси. Запустил проект житель Уфы Сергей Панов. Мужчина оборудовал свой автомобиль, тем самым сделав поездки своих клиентов нескучными.

Своих пассажиров он встречает с микрофоном в руках. Сначала приветствие, и сразу после — это предложение спеть. Свой проект караоке-такси Сергей Панов запустил в декабре прошлого года. В первую очередь заказал микрофон, потом приобрёл планшет и крепление для него.

На первый взгляд, обычное такси. Вызывая машину, клиент даже не подозревает, что за ним едет караоке на колесах. Многих это шокирует, говорит Сергей. Однако все воспринимают идею положительно.