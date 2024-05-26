Радий Хабиров оценил перспективы инвестсабантуя «Зауралье - 2024»

Глава
Башкирии Радий Хабиров поделился собственным мнением по поводу инвестсабантуя в
Зауралье.
В
ходе брифинга, который проводился в Сибае в рамках Всероссийского
инвестсабантуя «Зауралье - 2024», руководитель республики отметил, что Сибай и соседствующие
с ним районы – это целый регион, который способен дать отличный инвестиционный
рывок.
Он
также подчеркнул, что инвестфорум в Зауралье проводится в шестой раз. Цель –
представить потенциальным инвесторам возможности сельскохозяйственного региона.
Я эту работу оцениваю неплохо на самом деле, потому что, если посмотреть все районы, которые здесь представлены, почти в каждом из них наблюдается инвестиционная активность, что сопровождается ростом самих инвестиций. Башкирия неоднородна в плане экономической направленности территорий, у нас есть центры промышленности, есть центры сельского хозяйства. В части Зауралья задача проведения инвестиционных и экономических форумов последних лет простая – показать инвестиционную привлекательность Сибая и муниципальных районов башкирского Зауралья. Это не промышленные, а сельскохозяйственные районы и они мало знакомы инвесторам. Наша задача показать их преимущества и дать инвестиционный рывок. Второй момент – проводимый фестиваль культурной программы раскрывает туристические возможности этих территорий. Мы фиксируем увеличение числа пробывших делегаций и рост уровня представительства этих стран, что для нас немаловажно.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Кроме
того, Глава Башкирии обратил внимание на то, что этот масштабный форум носит
многосторонний характер. Так, приезжающие на форум люди оценивают в том числе и
туристический потенциал региона.