Радий Хабиров оценил перспективы инвестсабантуя «Зауралье - 2024»

Я эту работу оцениваю неплохо на самом деле, потому что, если посмотреть все районы, которые здесь представлены, почти в каждом из них наблюдается инвестиционная активность, что сопровождается ростом самих инвестиций. Башкирия неоднородна в плане экономической направленности территорий, у нас есть центры промышленности, есть центры сельского хозяйства. В части Зауралья задача проведения инвестиционных и экономических форумов последних лет простая – показать инвестиционную привлекательность Сибая и муниципальных районов башкирского Зауралья. Это не промышленные, а сельскохозяйственные районы и они мало знакомы инвесторам. Наша задача показать их преимущества и дать инвестиционный рывок. Второй момент – проводимый фестиваль культурной программы раскрывает туристические возможности этих территорий. Мы фиксируем увеличение числа пробывших делегаций и рост уровня представительства этих стран, что для нас немаловажно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии