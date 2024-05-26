Глава Минсельхоза Башкирии рассказал о ситуации на полях

Праздники плуга в этом году проходят в непростой ситуации. Недавние заморозки повредили в республике около 10 тысяч гектаров посевов. На 6 тысячах гектаров культуры погибли. Эти площади уже пересеяли. Впрочем, ущерб, как говорят в Минсельхозе, все равно меньше, чем в целом по стране, где от заморозков пострадал почти 1% всех площадей.