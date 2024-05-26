«Китап-байрам» в Уфе: чем запомнилась II Международная книжная ярмарка

Самое крупное культурное событие недели – Международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Она проходит в республике уже второй год подряд. Одна из целей ярмарки – привить детям любовь к чтению. Потому что, как подчеркнул Радий Хабиров, нет друга и учителя лучше, чем книга. В мероприятии приняли участие знаменитые актеры, писатели, телеведущие и даже мисс Вселенная. Чем запомнился «Китап-байрам» в Уфе?

Почти с самого момента изобретения письменности книга считается лучшим подарком. В том числе – к 450-летию Уфы. Предстоящий юбилей башкирской столицы стал поводом для публикации сразу нескольких изданий. Детская писательница Алла Кузьмина представила сказочную историю. А Галина Сазонова создала целый том с деревянной обложкой.

Книжная ярмарка «Китап-байрам» вышла за пределы не только Уфы, но и страны. Участие в ней приняли издательства из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси. С коллегами из Минска даже заключили соглашение, по которому книги башкирских авторов переведут на белорусский язык.

Одним из первых гостей встречал шатер «Литературная прививка». Здесь желающие могли подарить книгу ребенку из детского дома. В акции принял участие и Радий Хабиров. Он подписал два издания одного из своих любимых произведений – романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Как ни странно, это книга про любовь. И я всегда говорю, что без любви ничего не бывает. Любовь – это не только любовь мужчины и женщины, это любовь к Родине, работе, к друзьям, к своей жизни, к себе самому. Что мне очень нравится, она довольно историографична. Понятно, что здесь не все события подлинно описываются, но они все равно в привязке к тем интересным, неведомым нам событиям, которые происходили много лет назад. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году заявок на участие в ярмарке втрое больше, чем в предыдущем. Свои книги привезли более 230 издательств.

Одна из целей ярмарки – повысить интерес к чтению у подрастающего поколения. Детской литературы здесь предостаточно: учебники, приключенческие рассказы и, конечно же, сказки, представленные на разных языках.

С активностями книжной ярмарки ознакомилась и Каринэ Хабирова. Для детей здесь организовали интерактивные развивающие игры, учебную площадку и мастер-классы. А многие малыши были рады встретить ведущую любимой передачи Оксану Федорову.

О пользе чтения, наверное, можно говорить бесконечно. Это раскрывает нашу душу, обогащает наш внутренний мир, расширяет наш кругозор, пополняет словарный запас, формирует нейронные связи новые, мозговая деятельность удлиняет нашу жизнь. Книги учат нас мыслить, книги учат нас общаться друг с другом, книги учат нас коммуникации, терпению, любви. Оксана Фёдорова, телеведущая

Телеведущая приехала в Уфу не с пустыми руками. Она презентовала книги «Женщины – кавалеры Ордена Славы» и «Маленькие герои большой войны». В них малоизвестные, но реальные истории участников Великой Отечественной, подвиги женщин и детей. Среди гостей и другие известные личности: Олег Рой, Дарья Донцова, Пётр Татарицкий, Александр Олешко.

«Китап-байрам» вновь оставил Башкортостану памятный подарок. Если в прошлом году в республику привезли рукописную копию священного Корана Османа, то в этот раз экспозицию Национального музея республики пополнит копия Остромирова Евангелия.

Я хочу всем сказать, что 6 июля мы открываем первую очередь визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. И там у всех будет возможность увидеть в экспозиции и Коран Османа, который был в прошлом году подарен нашему музею, и это замечательное Евангелие. Поэтому спасибо большое, это очень яркий и очень нужный, замечательный подарок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан