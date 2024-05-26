В Башкирии прозвенели последние звонки и стартовал основной период ЕГЭ

В Башкортостане прозвучали последние звонки для более чем 15 тысяч выпускников. Это радостное и одновременно немного грустное событие – новые перспективы, возможности, но и прощание со школьными друзьями и учителями. После торжественной линейки им еще предстоит вернуться в школу, так как впереди – сдача итоговых экзаменов. В этом году есть определенные новшества.

Точно также 11 лет назад они поднимались по этой лестнице, чтобы впервые сесть за парты. Выпускники гимназии имени Газиза Альмухаметова устроили целый концерт для учителей и родителей. Годы репетиций сделали их настоящими артистами.

В этот день последние звонки прозвучали для всех выпускников республики. Не обошлось без школьного вальса и в центре образования № 35. А самый массовый уфимские старшеклассники станцевали в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». Не удержался и глава республики. К такому массовому танцу с участием почти 4,5 тыс. детей заранее готовились, чтобы в унисон попрощаться со школой.

Радий Хабиров поздравил молодежь Башкортостана с праздником и поблагодарил учителей и родителей, которые поддерживали детей весь школьный этап. Руководитель региона отметил: перед собой он ставит задачи обеспечить в республике комфортную жизнь.

Кто-то из вас уедет, поступит в вузы в других регионах. Но вы должны всегда знать, что мы вас в Башкортостане всегда очень ждем и всегда верим, что вы приедете и будете развивать Башкортостан. Вы потом будете управлять республикой, работать и развивать ее. Мира вам, дорогие друзья, удачи, любви и всего самого хорошего в вашей уже новой, немножко взрослой жизни. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для своих соцсетей Радий Хабиров попросил сделать селфи с молодежью. Кто знает, может, на этой фотографии и те, кто встанет у руля республики много лет спустя.

По всей республике выпустилось более 15 тысяч школьников. Каждого из них впереди ждут экзамены, которые, кстати, уже стартовали 23 мая. В этом году выпускники уже сдали предметы на выбор. Самые популярные из них – химия, география и литература.

Чтобы попасть на экзамен, выпускники должны пройти через металлоискатель. В кабинетах их ждут наблюдатели. На столе есть калькулятор, карандаш, вода, шоколад. На выполнение заданий отводится три с половиной часа. После окончания бланки с тестами отправляются на скан.