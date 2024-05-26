В Башкирии журналисты затравили выпускницу за вальс с Радием Хабировым

На выпускницу, с которой в день последнего звонка станцевал вальс глава республики, обрушился массовый хейт. Журналисты издания «Пруфы», принадлежащего Рауфе Рахимовой, выпустили непроверенную статью, написав о том, что на кадрах вовсе не школьница, а студентка колледжа, и назвали ее подставной уткой. Однако не сочли нужным указать, что обучение там ведется по школьной программе и, как у всех школьников, в течение 11 лет.

Образование в колледже получают талантливые дети, которые с ранних лет профессионально занимаются музыкой. Горе-корреспонденты не только оклеветали подростка, но и обвинили ее во лжи, указав при этом ее личные данные. 24 мая для Миланы был такой же последний звонок, как и для всех школьников. Впереди ее ждут вступительные экзамены, а выпускнице приходится отбиваться от хейтеров. Однако хочется отметить, что большинство комментаторов не ведутся на провокации со стороны таких журналистов и поддерживают девочку.

Это просто смешно, я разговаривал вчера с одной корреспонденткой, которая не знает ни Мацуева, ни Спивакова, ни вообще про существование нашего колледжа. Писать не имеют права такие люди. Ришат Сагитов, директор Среднего специального музыкального колледжа

Мы видим, что дети не могут справиться со стрессом перед экзаменами. А тут еще больший. Давайте мы извинимся перед девочкой и просто дадим ей сдать экзамены и поступить. Ольга Панчихина, уполномоченный по правам детей в Республике Башкортостан

Как отметил директор колледжа, Милане не хватило пары для вальса. В это время по Советской площади проходил Радий Хабиров, приехавший на праздник «Китап-байрам». Директор подсказал девушке пригласить его на танец. Выпускница не растерялась и станцевала с главой республики. Авторы статьи издания «Пруфы» не принесли девочке извинений, а Милана тяжело переживает ситуацию, в которую ее вовлекли журналисты, видимо, желая тем самым нанести урон репутации руководителя региона. Радий Хабиров неоднократно отмечал, что в республике абсолютная нетерпимость к преследованию детей. А буллинг «как темный зверь» боится огласки. Поэтому важно о подобных случаях не молчать.

Буллинг боится огласки и прозрачности. Он как темный зверь, которого вытаскивают на свет, и он сразу съеживается, и его больше не будет. Это поганое зло, которое наносит вред всей системе образования и нашим детям. Факты, когда над нашими детьми издеваются, должны стать из разряда ЧП, и мы должны продумать, как с этим бороться и что для этого сделать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан