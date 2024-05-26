В Башкирии журналисты затравили выпускницу за вальс с Радием Хабировым

На выпускницу, с которой в день последнего звонка станцевал вальс глава республики, обрушился массовый хейт. Журналисты издания «Пруфы», принадлежащего Рауфе Рахимовой, выпустили непроверенную статью, написав о том, что на кадрах вовсе не школьница, а студентка колледжа, и назвали ее подставной уткой. Однако не сочли нужным указать, что обучение там ведется по школьной программе и, как у всех школьников, в течение 11 лет.
Образование в колледже получают талантливые дети, которые с ранних лет профессионально занимаются музыкой. Горе-корреспонденты не только оклеветали подростка, но и обвинили ее во лжи, указав при этом ее личные данные. 24 мая для Миланы был такой же последний звонок, как и для всех школьников. Впереди ее ждут вступительные экзамены, а выпускнице приходится отбиваться от хейтеров. Однако хочется отметить, что большинство комментаторов не ведутся на провокации со стороны таких журналистов и поддерживают девочку.
Как отметил директор колледжа, Милане не хватило пары для вальса. В это время по Советской площади проходил Радий Хабиров, приехавший на праздник «Китап-байрам». Директор подсказал девушке пригласить его на танец. Выпускница не растерялась и станцевала с главой республики. Авторы статьи издания «Пруфы» не принесли девочке извинений, а Милана тяжело переживает ситуацию, в которую ее вовлекли журналисты, видимо, желая тем самым нанести урон репутации руководителя региона. Радий Хабиров неоднократно отмечал, что в республике абсолютная нетерпимость к преследованию детей. А буллинг «как темный зверь» боится огласки. Поэтому важно о подобных случаях не молчать.