В Башкирии журналисты затравили выпускницу за вальс с Радием Хабировым

На выпускницу, с которой в день последнего звонка станцевал вальс глава республики, обрушился массовый хейт. Журналисты издания «Пруфы», принадлежащего Рауфе Рахимовой, выпустили непроверенную статью, написав о том, что на кадрах вовсе не школьница, а студентка колледжа, и назвали ее подставной уткой. Однако не сочли нужным указать, что обучение там ведется по школьной программе и, как у всех школьников, в течение 11 лет.

Образование в колледже получают талантливые дети, которые с ранних лет профессионально занимаются музыкой. Горе-корреспонденты не только оклеветали подростка, но и обвинили ее во лжи, указав при этом ее личные данные. 24 мая для Миланы был такой же последний звонок, как и для всех школьников. Впереди ее ждут вступительные экзамены, а выпускнице приходится отбиваться от хейтеров. Однако хочется отметить, что большинство комментаторов не ведутся на провокации со стороны таких журналистов и поддерживают девочку.

Это просто смешно, я разговаривал вчера с одной корреспонденткой, которая не знает ни Мацуева, ни Спивакова, ни вообще про существование нашего колледжа. Писать не имеют права такие люди.

Ришат Сагитов, директор Среднего специального музыкального колледжа
Фото №1 - В Башкирии журналисты затравили выпускницу за вальс с Радием Хабировым

Мы видим, что дети не могут справиться со стрессом перед экзаменами. А тут еще больший. Давайте мы извинимся перед девочкой и просто дадим ей сдать экзамены и поступить.

Ольга Панчихина, уполномоченный по правам детей в Республике Башкортостан

Как отметил директор колледжа, Милане не хватило пары для вальса. В это время по Советской площади проходил Радий Хабиров, приехавший на праздник «Китап-байрам». Директор подсказал девушке пригласить его на танец. Выпускница не растерялась и станцевала с главой республики. Авторы статьи издания «Пруфы» не принесли девочке извинений, а Милана тяжело переживает ситуацию, в которую ее вовлекли журналисты, видимо, желая тем самым нанести урон репутации руководителя региона. Радий Хабиров неоднократно отмечал, что в республике абсолютная нетерпимость к преследованию детей. А буллинг «как темный зверь» боится огласки. Поэтому важно о подобных случаях не молчать.

Буллинг боится огласки и прозрачности. Он как темный зверь, которого вытаскивают на свет, и он сразу съеживается, и его больше не будет. Это поганое зло, которое наносит вред всей системе образования и нашим детям. Факты, когда над нашими детьми издеваются, должны стать из разряда ЧП, и мы должны продумать, как с этим бороться и что для этого сделать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
БАШКОРТТАР-БСТ

Девочка, которую затравили, является сиротой. Это очень талантливая девочка. Она, как и все, ждала этот день, готовилась к нему. Но ей его испортили и даже не извинились. Это доказывает, что в погоне за сенсациями данное издание не придерживается никаких моральных принципов. Главной их задачей является в негативном ключе выставить руководство республики. Это показывает, что издание ангажировано. Это не про свободное СМИ, а про продвижение негативного образа в данном случае Радия Хабирова.

Тимур Валитов, политобозреватель
Волна
Уфимская волна