Открытие Музея музыки имени Фёдора Шаляпина в Уфе: как это было

Открытие в Уфе нового музея поможет пролить свет на одного из величайших певцов в истории. Он выступал на сценах Большого и Мариинского. Его высокий бас знали и любили в Италии, Франции, Америке и других странах мира. Профессиональный дебют же Фёдора Шаляпина состоялся на уфимской сцене. С творчеством легендарного оперного певца и тем, что связывает его со столицей Башкортостана, теперь можно ознакомиться в именном музее музыки.

Вот макет того самого корабля, на котором прибыл в Уфу Федор Шаляпин. Это был дождливый осенний день 1890 года. У него не было ни денег, ни багажа, но зато был первый театральный контракт. В зале Музея музыки «Приезд Шаляпина в Уфу» отразили все детали, в том числе показали дом, быт и условия, в которых жил тогда ещё начинающий артист.

Именно на уфимской сцене состоялся профессиональный дебют Фёдора Шаляпина. 18 декабря 1890 года он выступил с партией Стольника в опере «Галька». И вообще здесь многое было впервые: выход на сцену, бенефис и главное – именная афиша.

«Приезд Шаляпина в Уфу», «Дебют и бенефис», «Гримёрная артиста», «Мировая слава». Это названия залов Музея музыки, который носит имя легендарного русского оперного и камерного певца. На открытие нового для республики культурного объекта приехал и Глава Башкортостана. Именно Радий Хабиров был инициатором создания этого культурного центра в Уфе.

Сегодня в Уфе проходят очень яркие события. Одно из них – открытие Музея музыки имени Фёдора Ивановича Шаляпина. Именно в столице республики он состоялся как большой артист. И на территории музея можно увидеть этапы творческого пути знаменитого исполнителя. Мы очень серьёзно относимся к развитию музейной деятельности. Это значимый вклад в сохранение нашей истории и нравственное воспитание подрастающего поколения. Поэтому мы создаём в историческом центре Уфы большой музейный квартал. Он станет точкой роста наших культуры и искусства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Музей музыки расположен по адресу: улица Свердлова, 86, в архитектурном памятнике старой Уфы – восстановленном особняке купцов Соловьёвых конца XIX века. Музей призван увековечить не только имя гениального русского певца. В его витринах представлены музыкальные инструменты, рукописи, редкие нотные издания, воспоминания знаменитых музыкантов, композиторов, исполнителей Республики Башкортостан. Один из залов так и называется – «Уфа музыкальная».

Общая коллекция музея уже превышает 900 уникальных экспонатов, большая часть которых датируется XIX – началом XX века. Перенестись в прошлое позволяют также современные музейные технологии и интерактивные экспонаты.

Уфимский музейный квартал, ограниченный улицами Гоголя и Свердлова, скоро пополнится ещё одним объектом. Это будет Музей возвращённых имён, который также создается по поручению Главы Башкортостана. Здание уже подобрано – прямо рядом с Музеем музыки. В этот же день состоялась и презентация будущего Музея возвращенных имен. Первый экспонат уже есть. Радий Хабиров разместил шашку героя Первой мировой войны в открытую витрину.

Чем глубже мы погружаемся в изучение истории нашей республики, тем больше понимаем, сколько сыны Башкортостана сделали для России и для мира. Многие имена и фамилии не знакомы широкому кругу людей, поэтому нам нужно вернуть их молодому поколению. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан