В Уфе состоялся забег в помощь бездомным животным

Пробежать в помощь бездомным животным. В Уфе состоялся благотворительный забег под названием «Хвостатый». Благодаря поддержке четвероногие подопечные фонда «Потеряшки» получат лечение, еду, а может быть, и найдут новых хозяев.

Для Уфы это мероприятие стало уникальным. В разных городах России такие забеги проводятся с 2017 года, но в столице республики он состоялся впервые. Главной его целью стал поиск дома для животных из приюта. Познакомиться с ними вживую можно было прямо на мероприятии.

Такса Арни еще недавно и сам был среди потеряшек, но уже нашел хозяев. Только предстоит это сделать жизнелюбивому Анзору, которого волонтеры обнаружили на улице зимой с переломанными лапами. Скорее всего, пес попал под машину. Его прооперировали, и он уже восстановился. Милли и Лялю забрали из пункта отлова собак, а Мистер Лис долгое время жил в Максимовке на улице. Но затем заболел. В итоге перенес курсы химиотерапии, операцию и сумел победить рак.

Несмотря на название «Хвостатый забег», сами хвостатые остались в стороне от основного соревнования. 13-летний Твикс считается пожилым, он на мероприятии был в качестве наблюдателя. А вот 6-месячный той-терьер Нори бежала легко и быстро. Она так устремилась к финишу, что вытянула свою хозяйку в десятку лучших.

Проблема бездомных животных затронула не только жителей республики. Принять участие в благотворительном мероприятии пожелали гости из Ижевска. Александр Агапов, к примеру, оказался здесь не проездом и неслучайно. Столицу республики посетил целенаправленно – ради забега.

Чтобы реализовать идею бега со смыслом, а заодно и доказать, что помогать легко, на старт вышли более 100 участников. Бежали две дистанции – в 2 и 5 километров.

Все вырученные от продажи соревновательных слотов деньги пойдут в фонд «Потеряшки». Кроме этого, любой мог захватить с собой подарок для животных. В основном приносили корм, миски, переноски, поводки, игрушки и лекарства. И хотя в этом забеге определили тройку призеров, медаль на финише получил каждый участник.