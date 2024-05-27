Из Уфы в Златоуст запустили «Грушинский экспресс»

Из Уфы в Златоуст – на поезде из 80-х годов. В прошлом году «Грушинский экспресс» запускали от станции «Инзер» до Айгира, в этот раз его отправили по новому маршруту. Путешествие продлится два дня и пройдет через самые красивые уголки Южного Урала.

Туристы также смогут посетить Златоустовскую оружейную фабрику, прокатиться на высокогорном трамвайчике, увидеть парк Бажова, озеро Тургояк и национальный парк «Таганай» с самой протяженной в мире каменной рекой.

Это не просто состав, оформленный под ретро, а настоящая электричка советских времен. Её построили на Рижском вагоностроительном заводе. В свое время «пенсионерка» работала под питерскими дождями, пережила крымскую жару и сибирский холод. Состав 1978 года был специально переоборудован к пятидесятилетию главного бардовского фестиваля страны и носит фамилию гитариста-героя Валерия Грушина, который погиб, спасая утопающих детей в туристическом походе в Сибири.