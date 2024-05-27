В Башкирии завершились гастроли драмтеатра Азербайджана

В Стерлитамаке завершились гастроли Азербайджанского государственного драматического театра из Дагестана. Три спектакля актеры из кавказской республики сыграли на сцене городского театрально-концертного объединения. Это комедии «Муж и жена», «Умный человек» и «Мусье Жордан и Дарвиш Мастали шах» по пьесам азербайджанских классиков.