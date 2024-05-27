На книжной ярмарке «Китап-байрам» в Уфе побывали около 174 тысяч человек

В Башкирии подвели итоги II международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», которая прошла в столице в период с 24 по 26 мая. Как сообщают организаторы, за три дня на празднике побывали 173 632 человека. Данный показатель на 11 тысяч человек больше прошлогоднего.

Общее количество издательств и книготорговых организаций, которые приняли участие в ярмарке, составило 233. Были представлены 18 регионов страны и 7 зарубежных стран: Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Саудовская Аравия.

Гости «Китап-байрама» приобрели более 73 тысяч книг на сумму 8,8 млн рублей. Мастера-ремесленники реализовали свою продукцию на сумму 954 тысячи рублей, а участники гастро-зоны – на 2 млн рублей.