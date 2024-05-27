Господдержка бизнеса в Башкирии: как запустить своё дело

По количеству бизнесменов республика находится на втором месте в Приволжском федеральном округе и на десятом – в России. Сегодня в Башкортостане работают 136 тысяч предпринимателей, создавая новые рабочие места и закрывая востребованные ниши. Как запустить свой бизнес в регионе и какие меры господдержки для предпринимателей предусмотрены – в нашем специальном репортаже.

Строчка за строчкой – из куска ткани рождается изделие. Несмотря на белые нити, ее дело ими точно не шито. Олеся Федорова из Аургазинского района любит рукоделие с самого детства, много лет мастерила одежду для себя и знакомых, но работала по найму. И лишь полтора года назад ее хобби стало бизнесом.

Спустя почти год деятельности местный бизнес-шериф порекомендовал предпринимательнице участвовать в конкурсе на адресное субсидирование по социальному контракту. Вместе подготовили документы, и на «Предпринимательском часе» ее проект о расширении деятельности одобрили. Теперь мастерица расширила линейку заказов, на ее изделиях красуются рисунки, мотивы, узоры. А очередь из желающих воспользоваться ее услугами расписана на месяц вперед.

Исполнить свою мечту смог еще один житель Аургазинского района. Он приобрел дорогостоящий станок с числовым программным управлением, чтобы создавать сувениры из дерева. Выбирал многофункциональный и большой, чтобы была возможность изготавливать крупногабаритные изделия. Тогда же и появилась мастерская «Талагач».

Станку подвластен рисунок любой сложности, ведь все действия запрограммированы. Ильшат Зиннуров по образованию – программист станков ЧПУ, поэтому и совладать с этим металлическим зверем ему несложно. Пока станок стоит в гараже, но это временно. В планах – построить полноценную мастерскую. Родные идею главы семейства поддерживают, ведь мечты должны сбываться. И в этом ему снова помог бизнес-шериф. Подобрали программу, помогли с документами.

В 2019 году Башкортостан стал первым регионом в России, где по инициативе главы республики была создана уникальная муниципальная практика – институт бизнес-шерифов. Они выполняют функции экспертов, которые помогают предпринимателям на местах, начиная с открытия бизнеса до выхода на производственную мощность.

Всего с 2019 года проведено более 13 тыс. «Предпринимательских часов», на которых рассмотрено свыше 20 тыс. проектов и вопросов с общей суммой инвестиций около 989 млрд рублей. С того же года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в России был создан единый Центр оказания услуг «Мой бизнес». Это комплексная поддержка предпринимательства в формате «единого окна». Здесь можно получить консультации, подать заявку на меры господдержки, пройти обучение и принять участие в деловых мероприятиях.

На сегодняшний день работа офисов центра организована в 13 муниципалитетах республики, в том числе в Уфе, Белебее, Белорецке, Нефтекамске и еще пяти городах и четырех районах Башкортостана: Кумертау, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Учалах, а также в Зианчуринском, Караидельском, Кигинском и Чекмагушевском районах.

Центр проводит бесплатные стратегические сессии для начинающих предпринимателей и студентов. Приглашенные спикеры проводят мастер-классы по оценке перспективности их идей, деловые игры для погружения в мир предпринимательства и питч-сессии, чтобы будущие бизнесмены могли презентовать свой проект и получить рекомендации по мерам господдержки. К слову, в 2023 году в Уфе прошли пять таких встреч, где приняли участие более 200 человек. Также около 100 юных бизнесменов получили господдержку на развитие своего дела в размере 500 тыс. руб.

Информацию можно получить и на сайте investrb.ru. Здесь собраны меры поддержки предпринимателей, действующие на территории Республики Башкортостан. Сайт позволяет выбрать подходящий вариант, изучить условия и требования, а также направить заявку.

Консультации о программах господдержки малого и среднего предпринимательства проводят и в центрах занятости, к тому же в ведомстве раз в месяц организуют специализированные единые дни для бизнесменов с привлечением спикеров.

Безработные могут получить единовременную финансовую помощь в размере 165 тысяч рублей. На эти цели в 2024 году выделили 19,3 миллиона рублей. Уже в этом году при финансовой поддержке программы «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан» 93 жителя Башкортостана запустили собственный бизнес.

Создать востребованный и успешный бизнес можно и коллективно. Есть хороший пример. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дубрава», созданный в 2019 году – один из крупнейших и динамично развивающихся в Республике Башкортостан. Представители кооператива признают, что большую роль в их становлении сыграла государственная поддержка.

В 2021 году кооператив стал обладателем гранта в размере более 10 миллионов рублей, благодаря которому приобрели необходимое оборудование и открыли цех по производству полуфабрикатов. На сегодня кооператив «Дубрава» круглогодично обеспечивает дошкольные и школьные учреждения Гафурийского района мясными и овощными полуфабрикатами собственного производства. Работа полностью коллективная, поэтому в состав кооператива входят более 100 пайщиков, среди которых и «Гафурийский».

Это еще совсем молодое производство. Свою работу Сыроварня начала в декабре 2023 года. Всё оборудование, находящееся в цеху приобретено на грант, который кооператив получил от государства. Сейчас на производстве изготавливают 16 видов сыров, ежемесячно около 250 кг. В планах к концу года добавить в производство еще 42 вида, и варить сгущенное молоко.

К слову, кооперативы на этом останавливаться не собираются и уже разработали новый совместный проект. Направление – агротуризм. Планируют и здесь воспользоваться поддержкой государства.

В ближайших перспективах – реализация программ для студентов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал». И здесь есть где развернуться предпринимателям.

Дома из дерева в живописном месте. Здесь много света и спокойная, гармоничная атмосфера. Глэмпинг в «диком стиле» Вильдан Каримов построил на свои деньги. А вот на оборудование получил субсидию. Закупил катамараны, бассейн и детские аттракционы. На территории будут организованы и большой банный комплекс с чанами, беседка с летней кухней и детская площадка. Принимать гостей планирует круглогодично.

Еще одна востребованная сфера – производство станков ЧПУ. Сейчас как никогда нужны предприятия, которые закроют востребованную нишу. И в Башкортостане такое есть. Дмитрий Зырянов – предприниматель с богатым опытом. Его делу уже 11 лет, он создал предприятие по изготовлению токарных продольных автоматов с числовым программным управлением, которые могут массово производить мелкую продукцию.

Автоматы ЧПУ закрывают потребность предприятий России и не позволяют финансам «утекать» за пределы страны. Но и этого не достаточно. На сегодняшний день спрос выше объёма производства оборудования. Очередь на приобретение станков достигает около полутора лет.

Так, на «Инвестчасе» с главой республики Радием Хабировым приняли решение помочь уникальному производству и по программе поддержки предоставить землю в 3 гектара под строительство завода. Возведение предприятия на выделенной территории займет как минимум 4 года. Там будут производиться те же автоматы ЧПУ, но в больших масштабах, что позволит расширить горизонты почти в три раза.