Глава Башкирии провел в Ташкенте рабочую встречу с премьер-министром Узбекистана
Радий Хабиров провел в
Ташкенте рабочую встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Основными темами беседы стали развитие двусторонних отношений, реализация
совместных проектов в экономике и социальной сфере.
Абдулла Арипов отметил
стратегическое значение сотрудничества с регионами России, в особенности с
Башкортостаном. Радий Хабиров отметил, что у башкирского бизнеса есть большой
интерес к сотрудничеству с узбекскими партнёрами. Поэтому в состав делегации
республики вошли и руководители ряда компаний.
Мы активно развиваем
отношения с Башкортостаном. Совсем недавно делегации регионов Узбекистана
посетили ваш регион. Во время визитов обсудили большое количество направлений
совместной работы, в том числе организацию на территории Ташкентской области
филиала особой экономической зоны «Алга». Мы также заинтересованы в развитии
взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.
Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Узбекистан
Мы открываем
уникальные возможности для совместной работы. В Узбекистане очень развиты
машиностроение, лёгкая промышленность, газо- и нефтехимия. Здесь разумное и
понятное нам законодательство. Самое главное, что лидеры наших государств
Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиёев с доверием относятся
друг к другу и стремятся к развитию взаимоотношений. В современных условиях это
имеет огромное значение.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В Ташкенте сейчас
проходит форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. У
делегации Башкортостана запланирован ряд рабочих встреч. Также на форуме
пройдет первое заседании совета регионов Российской Федерации и Республики
Узбекистан.