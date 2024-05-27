Глава Башкирии провел в Ташкенте рабочую встречу с премьер-министром Узбекистана

Мы открываем уникальные возможности для совместной работы. В Узбекистане очень развиты машиностроение, лёгкая промышленность, газо- и нефтехимия. Здесь разумное и понятное нам законодательство. Самое главное, что лидеры наших государств Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиёев с доверием относятся друг к другу и стремятся к развитию взаимоотношений. В современных условиях это имеет огромное значение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан