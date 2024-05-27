Глава Башкирии провел в Ташкенте рабочую встречу с премьер-министром Узбекистана

Радий Хабиров провел в Ташкенте рабочую встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Основными темами беседы стали развитие двусторонних отношений, реализация совместных проектов в экономике и социальной сфере.

Абдулла Арипов отметил стратегическое значение сотрудничества с регионами России, в особенности с Башкортостаном. Радий Хабиров отметил, что у башкирского бизнеса есть большой интерес к сотрудничеству с узбекскими партнёрами. Поэтому в состав делегации республики вошли и руководители ряда компаний.

Мы активно развиваем отношения с Башкортостаном. Совсем недавно делегации регионов Узбекистана посетили ваш регион. Во время визитов обсудили большое количество направлений совместной работы, в том числе организацию на территории Ташкентской области филиала особой экономической зоны «Алга». Мы также заинтересованы в развитии взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Узбекистан

Мы открываем уникальные возможности для совместной работы. В Узбекистане очень развиты машиностроение, лёгкая промышленность, газо- и нефтехимия. Здесь разумное и понятное нам законодательство. Самое главное, что лидеры наших государств Владимир Владимирович Путин и Шавкат Миромонович Мирзиёев с доверием относятся друг к другу и стремятся к развитию взаимоотношений. В современных условиях это имеет огромное значение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Ташкенте сейчас проходит форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. У делегации Башкортостана запланирован ряд рабочих встреч. Также на форуме пройдет первое заседании совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

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