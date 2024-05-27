В Белебее в рамках «Башкирских двориков» благоустроят целый квартал

Работы на большей части территории уже завершены. Здесь оборудовали парковочные места, установили наружное освещение. В местах для отдыха разместили скамейки, зеленые зоны, игровые и спортивные площадки. План проекта разрабатывали с учетом запроса местных жителей.

Сейчас работы проводят во дворе дома по улице Красной. Здесь расположен детский сад. Оформят не только прилегающую к нему территорию, но и парковку, зону для сушки белья, детскую площадку. У каждого подъезда появятся скамейки. Закончить работы планируют уже в конце июня.