ФК «Уфа» разгромил липецкий «Металлург» на своем поле

Футбольный клуб «Уфа» одержал самую крупную победу в своей истории. Накануне горожане в матче 16-го тура «золотой» группы Второй лиги принимали на стадионе «Нефтяник» липецкий «Металлург». Ещё в первом тайме уфимцы создали себе преимущество благодаря голам Расула Гыстарова и Артёма Гуренко.

Разгром соперника продолжился уже после перерыва – Гыстаров оформил дубль, ещё по одному мячу забили Мигран Агеян, Илья Молтенинов и Шамиль Исаев. 6:0 – это самая крупная победа «Уфы» за всю историю. За три тура до конца чемпионата наша команда с 28 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. Следующий матч подопечные Евгения Харлачёва проведут 30 мая в Москве против «Родины-2».