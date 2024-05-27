В Уфе завершилась II Международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

На Советской площади города состоялась церемония закрытия масштабного мероприятия. На сцене наградили победителей конкурса среди издательств «Книга года на Земле Урал-батыра». Специальный приз Главы Республики Башкортостан получил проект Издательского дома «Дагестан» «Поэт аула и планеты».

Зрителей порадовала музыкально-литературная программа «Весточка», которую представил российский актёр театра и кино Александр Олешко. Также выступили артисты театра Моссовета с постановкой «Неотправленные письма» по роману Олега Роя.

На третий день «Китап-байрама», ставшего ярким событием в республике, наряду с другими мероприятиями, состоялся круглый стол в честь 80-летия со дня рождения поэта и прозаика Рашита Назарова. На встрече собрались земляки, близкие и коллеги поэта — порядка 50 человек.