В Уфе прошла конференция «Освоение углеводородного потенциала — зеленые технологии»

Более 100 ученых и молодых исследователей из зарубежных и российских вузов собрала Международная научно-практическая конференция «Освоение углеводородного потенциала — зеленые технологии». Она прошла в УГНТУ в рамках выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии 2024».
Университет оказывает научную поддержку в реализации углеводородного потенциала и внедрении «зеленых» технологий в отечественной энергетике. Участники выступили с докладами о результатах проведенных исследований в области геологии, геохимии и разработки залежей нефти с использованием современных методов и технологий.