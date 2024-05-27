В Уфе прошла конференция «Освоение углеводородного потенциала — зеленые технологии»

Более 100 ученых и молодых исследователей из зарубежных и российских вузов собрала Международная научно-практическая конференция «Освоение углеводородного потенциала — зеленые технологии». Она прошла в УГНТУ в рамках выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии 2024».

Университет оказывает научную поддержку в реализации углеводородного потенциала и внедрении «зеленых» технологий в отечественной энергетике. Участники выступили с докладами о результатах проведенных исследований в области геологии, геохимии и разработки залежей нефти с использованием современных методов и технологий.

Событие, безусловно, важное, потому что глобальная наука не может делаться локально, и поэтому все наши партнеры знают, что мы придаем приоритетное значение такой сетевой кооперации не только для образовательной деятельности, но в первую очередь для научной деятельности.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета
Волна
Уфимская волна