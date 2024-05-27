В Уфе прошла конференция «Освоение углеводородного потенциала — зеленые технологии»

Событие, безусловно, важное, потому что глобальная наука не может делаться локально, и поэтому все наши партнеры знают, что мы придаем приоритетное значение такой сетевой кооперации не только для образовательной деятельности, но в первую очередь для научной деятельности.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета