В Уфе студентов БГМУ обучили работе с новым лазерным оборудованием

За процессом следили не только в операционной, но и в прямом эфире иностранные студенты. В урологическом отделении клиники БГМУ проводят почти 2 тыс. операций в год. Пациенты приезжают и из других регионов России, и даже из зарубежья. Потому внедрение такого оборудования позволит увеличить количество операций, а значит, поможет обрести здоровье большему количеству людей.