В Уфе прошла премьера спектакля «Буря» по пьесе Шекспира

Премьера спектакля «Буря», поставленного по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира, состоялась в уфимском Русдрамтеатре. Она традиционно считается завещанием драматурга — последним аккордом его творчества. Ранее по произведениям Шекспира постановок в театре не было. Выбор пал на «Бурю» — пьеса сочетает в себе и трагедию, и комедию. В основу сюжета легла борьба за восстановление справедливости.

Персонаж сам по себе, его характер, его внутренний мир очень сложный, поэтому всё это передать в речи, в стихах Шекспира — вот эта задача сложная. Вроде бы внешне он такой спокойный, благородный, но внутри бушуют страсти. Дорасти до такого состояния, когда при внешнем спокойствии внутри бушует такая буря — вот это сложно.

Тимур Гарипов, народный артист Республики Башкортостан

Постановка «Бури» шла около двух месяцев, над ней работал известный московский режиссер Николай Дручек. В спектакле задействована большая часть труппы театра. Во время представления актеры передвигались по залу, что стало неожиданностью для зрителей. Ранее уфимский зритель уже был знаком с его работой — в феврале 2023 года на той же сцене была представлена комедия «Лес» по пьесе Островского.

Я считаю, мы очень плотно поработали эти два месяца, там было много сложностей, но в то же время без сложностей открытий не бывает, поэтому были открытия, были победы. Кто знает, что из Шекспира еще можно достать, но для того, чтобы просто этот текст организовать на площадке, в каком-то пространстве, это требует очень больших энергозатрат и человеческих, и физических.

Николай Дручек, российский театральный режиссёр
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