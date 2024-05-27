В Уфе прошла премьера спектакля «Буря» по пьесе Шекспира

Я считаю, мы очень плотно поработали эти два месяца, там было много сложностей, но в то же время без сложностей открытий не бывает, поэтому были открытия, были победы. Кто знает, что из Шекспира еще можно достать, но для того, чтобы просто этот текст организовать на площадке, в каком-то пространстве, это требует очень больших энергозатрат и человеческих, и физических.

Николай Дручек, российский театральный режиссёр