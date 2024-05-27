В Уфе прошла премьера спектакля «Буря» по пьесе Шекспира

Премьера спектакля «Буря», поставленного по одноимённой пьесе Уильяма Шекспира, состоялась в уфимском Русдрамтеатре. Она традиционно считается завещанием драматурга — последним аккордом его творчества. Ранее по произведениям Шекспира постановок в театре не было. Выбор пал на «Бурю» — пьеса сочетает в себе и трагедию, и комедию. В основу сюжета легла борьба за восстановление справедливости.
Постановка «Бури» шла около двух месяцев, над ней работал известный московский режиссер Николай Дручек. В спектакле задействована большая часть труппы театра. Во время представления актеры передвигались по залу, что стало неожиданностью для зрителей. Ранее уфимский зритель уже был знаком с его работой — в феврале 2023 года на той же сцене была представлена комедия «Лес» по пьесе Островского.