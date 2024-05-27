Президенты России и Узбекистана приняли участие в заседании Совета регионов двух стран

Состоялось первое заседание Совета регионов России и Узбекистана, которое открыли лидеры двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Главная тема встречи — перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений и регионального сотрудничества. На полях Совета было заключено соглашение о сотрудничестве между Башкортостаном и областями Узбекистана.

Мы свою работу выполнили хорошо, теперь можно в бизнес заходить. Это следующий этап работы, который мы будем делать. Есть уже реализованные проекты, есть проекты, которые в высокой степени готовности.

Главная цель — сформировать список потенциальных инвестпроектов с ориентацией и на импорт. Делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым посетила в Ташкенте один из крупнейших технопарков Центральной Азии. Там за пять лет вместе с ведущими мировыми предприятиями развернули 16 высокотехнологичных производств, выпускают промышленные кондиционеры и системы охлаждения, лифты и эскалаторы, водяные насосы, стиральные машины и другое.