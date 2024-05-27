Съёмочная группа БСТ показала подготовку спасателей-водолазов к летнему сезону

В Уфимском районе водолазы Госкомитета по чрезвычайным ситуациям готовятся к летнему сезону. Возле одного из озёр разбили полевой лагерь, где проходит завершающая часть практического обучения. Будущие ныряльщики практически всё время проводят под водой, выполняя различные задания.

Водолаз — это тот же космонавт, только под водой, шутят спасатели. Даже снаряжение чем-то напоминает скафандр. Трехболтовка — костюм с почти двухсотлетней историей. Его до сих пор применяют при погружении в воду. Самое ответственное при подготовке — герметично закрепить все детали. Воздух поступает через специальный шланг. А по сигнальному кабелю — связь с сушей.

Впрочем, гораздо чаще водолазы используют современные гидрокостюмы. В таких гораздо удобнее при выполнении заданий. А встроенная видеокамера позволяет инструкторам наблюдать за происходящим на глубине в режиме реального времени. Но гораздо чаще таким специалистам приходится искать утонувших людей.

Практическое задание проводят на озере в селе Жуково. Обучающий курс длится три недели. Всё это время спасатели живут в полевом лагере. По завершении курса они получат четвёртый разряд, позволяющий им нырять на глубину до 12 метров.

К слову, о купальном сезоне. Уже действующие водолазы вовсю готовят водоёмы к предстоящему наплыву отдыхающих. В Уфе, например, специалисты Управления гражданской защиты города очищают дно реки Белой от опасных предметов. Среди первых находок — прицеп от снегохода, а также браконьерские сети, в одной из которых запутался даже сам спасатель.