В России могут появиться штрафы для электросамокатчиков

Согласно законопроекту предлагается ввести административную ответственность за ряд нарушений, касающихся использования средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба Госдумы. Предложено введение штрафов за управление СИМ (средства индивидуальной мобильности) в состоянии опьянения, превышение разрешенной скорости, нарушение правил перевозки грузов и пассажиров, нарушения ПДД, приводящие к вреду здоровью, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Оставление места ДТП или невыполнение требований полиции также подлежат штрафу.