В России могут появиться штрафы для электросамокатчиков

В России могут появиться штрафы для водителей электросамокатов. Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал соответствующий законопроект.
Это касается лиц, которые передвигаются на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, моноколесах.
Согласно законопроекту предлагается ввести административную ответственность за ряд нарушений, касающихся использования средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба Госдумы. Предложено введение штрафов за управление СИМ (средства индивидуальной мобильности) в состоянии опьянения, превышение разрешенной скорости, нарушение правил перевозки грузов и пассажиров, нарушения ПДД, приводящие к вреду здоровью, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Оставление места ДТП или невыполнение требований полиции также подлежат штрафу.
Размер штрафов варьируется от 500 до 30 тысяч рублей в зависимости от серьезности правонарушения.