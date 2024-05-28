В России могут появиться штрафы для электросамокатчиков

В России могут появиться штрафы для водителей электросамокатов. Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал соответствующий законопроект.

Фото №1 - В России могут появиться штрафы для электросамокатчиков

Это касается лиц, которые передвигаются на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, моноколесах.

Согласно законопроекту предлагается ввести административную ответственность за ряд нарушений, касающихся использования средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба Госдумы. Предложено введение штрафов за управление СИМ (средства индивидуальной мобильности) в состоянии опьянения, превышение разрешенной скорости, нарушение правил перевозки грузов и пассажиров, нарушения ПДД, приводящие к вреду здоровью, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Оставление места ДТП или невыполнение требований полиции также подлежат штрафу.

Размер штрафов варьируется от 500 до 30 тысяч рублей в зависимости от серьезности правонарушения.

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