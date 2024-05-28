В Уфе Театр кукол представил премьеру спектакля «Озеро заколдованного коня»

Это актуально, это эпос. По эпосу нашему башкирскому. Так как мы живем в Башкирии, что и хотелось бы поставить сегодня, чтобы наши зрители, которые приходят и, может быть, никогда не соприкасались с эпосами и не знают, что такое существует, вдруг открыли для себя этот мир.

Ольга Шарафутдинова, заслуженная артистка РФ, режиссер-постановщик