В Уфе Театр кукол представил премьеру спектакля «Озеро заколдованного коня»

Вместо привычных кукол – артисты в масках. В Уфе на сцене Башкирского государственного театра кукол развернулась настоящая сказка – там прошла премьера спектакля «Озеро заколдованного коня». Он поставлен по мотивам башкирского эпоса «Акбузат». В основу сюжета легла борьба главного героя Хаубана за счастье и стремление к справедливости.
Впервые на сцене Театра кукол пьеса «Акбузат» Газима Шафикова была поставлена в 1986 году. Адаптировал произведение на современный лад драматург Владимир Аношкин. В спектакле использованы сложные спецэффекты и видеопроекции. Все это для того, чтобы привлечь внимание даже самого юного зрителя.