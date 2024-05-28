В Уфе Театр кукол представил премьеру спектакля «Озеро заколдованного коня»

Вместо привычных кукол – артисты в масках. В Уфе на сцене Башкирского государственного театра кукол развернулась настоящая сказка – там прошла премьера спектакля «Озеро заколдованного коня». Он поставлен по мотивам башкирского эпоса «Акбузат». В основу сюжета легла борьба главного героя Хаубана за счастье и стремление к справедливости.

Очень ответственно! Потому что роль Хаубана практически во всех сценах идет, и я работаю от начала до конца. Поэтому здесь работа проводилась колоссальная. Сложности были, конечно же. Это работа с маской. То есть, я не вижу, что там делает партнер, поэтому только на слух работаем.

Василий Вольский, артист театра

Впервые на сцене Театра кукол пьеса «Акбузат» Газима Шафикова была поставлена в 1986 году. Адаптировал произведение на современный лад драматург Владимир Аношкин. В спектакле использованы сложные спецэффекты и видеопроекции. Все это для того, чтобы привлечь внимание даже самого юного зрителя.

Это актуально, это эпос. По эпосу нашему башкирскому. Так как мы живем в Башкирии, что и хотелось бы поставить сегодня, чтобы наши зрители, которые приходят и, может быть, никогда не соприкасались с эпосами и не знают, что такое существует, вдруг открыли для себя этот мир.

Ольга Шарафутдинова, заслуженная артистка РФ, режиссер-постановщик
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