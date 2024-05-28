В Башкирии завод разработал первую отечественную беговую дорожку

Белорецкое предприятие разработало российскую беговую дорожку. Основными производителями этих спортивных тренажеров являются зарубежные компании. На создание собственного образца Уральскому заводу спортинвентаря потребовалось несколько лет. Почти все комплектующие создают в собственных цехах, расположенных в селе Серменево. Об одном из крупнейших поставщиков инвентаря для фитнес-клубов – в нашем сюжете.

Может, и совпадение, но на этом производстве все работники в хорошей форме. Шутка ли – сотрудники делают и на месте испытывают спортивные тренажеры и снаряды. Гантели, брусья, турники и многофункциональные комплексы – оборудование на любую группу мышц и аудиторию.

10 лет назад предприятие начинало свою работу с выпуска всего трех десятков различных видов тренажеров. Теперь в ассортименте – более 700 разновидностей. Двигаться вперёд помогают собственные разработки, самая последняя – беговая дорожка. В России их не производят. Образец белорецкого предприятия на 90% состоит из собственных комплектующих.

Популярный тренажёр мог пополнить залы фитнес-студий ещё два года назад, однако после введения санкций Уральский завод полностью пересмотрел внутреннюю составляющую, заменив многие компоненты. На днях беговую дорожку отправили на испытание в один из спортзалов Белорецка.

Ещё один спортивный снаряд – турник с гидравлическим регулировщиком высоты. Его создавали совместно с ветераном боевых действий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В развитие импортозамещающей продукции Уральский завод спортинвентаря за три года вложил более 75 млн рублей. Существенным подспорьем стала и господдержка. На производство средств реабилитации предприятие получило субсидию, учрежденную по инициативе Радия Хабирова. На заводе воспользовались и другими республиканскими мерами поддержки.

Сократить издержки помогло и собственное литейное производство, которое открыли в Белорецке. Для его организации республика помогла подключить коммуникации, а также предоставила налоговые льготы.

Это интересное предприятие. Завод расположен в сельской местности и выпускает оборудование, которое мы привыкли считать импортным. За это спасибо. Важно развиваться дальше, мы готовы вас поддерживать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан