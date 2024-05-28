В Уфе завершился IV этап спартакиады «Трудовые резервы»

В Уфе завершился четвертый этап спартакиады «Трудовые резервы» республики. 35 команд трудовых коллективов предприятий встретились на летних спортивных площадках, чтобы выявить лучших в игровых видах спорта и легкоатлетическом кроссе.

Этот гол с пенальти стал единственным в финальной игре турнира по мини-футболу между ОДК-УМПО и БСК из Стерлитамака. Футбольные матчи спартакиады проходили в формате два тайма по восемь минут. Уфимский коллектив владел инициативой в финале, а после забитого гола сумел отстоять ворота. Команда УМПО – опытная по подбору футболистов, но друг с другом парни почти не играли. Тем не менее первая победа в соревнованиях уже есть.

Путь был тернист, у нас игры проходили вплотную, соперники показали бой, результаты очень скользкие, выигрывали в один мяч, и всего одна ничья за турнир. Команда у нас сплоченная, вратарь хорошо выручал, много моментов было, всем соперникам спасибо.

Олег Райда, победитель спартакиады «Трудовые резервы»

В баскетбольном турнире в формате три на три равных не было команде «Башнефть-Сервис НПЗ». Нефтяники год назад побеждали и в корпоративных играх, сейчас лишь подтвердили звание сильнейшего трудового коллектива в баскетболе.

Фото №1 - В Уфе завершился IV этап спартакиады «Трудовые резервы»

Замечательно, многие не знают, чем заняться в выходной день, «Трудовые резервы» – прекрасная возможность провести время.

Михаил Стрельников, победитель спартакиады «Трудовые резервы»

В IV этапе спартакиады приняло участие 35 команд трудовых коллективов Республики Башкортостан. В лёгкой атлетике на дистанции 3000 и 1000 метров не было равных представителям Стерлитамака. Помимо баскетбольного и футбольного турниров, прошли соревнования и по пляжному волейболу. И здесь победили мужская и женская команда БСК.

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Давно напрашивалось проведение подобного рода мероприятий. На примере уфимских состязаний: корпоративные игры, летние и зимние. Способствует развитию не только в Уфе, но и в Республике Башкортостан спорта и физкультуры.

Никита Щемелинин, и. о. начальника управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Заключительный, V этап спартакиады «Трудовые резервы» Республики Башкортостан сезона 2024 года состоится 15 июня. Победители регионального этапа получат возможность принять участие в финальных этапах спартакиады, которые пройдут в Калининграде.

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