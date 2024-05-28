В Уфе завершился IV этап спартакиады «Трудовые резервы»

Давно напрашивалось проведение подобного рода мероприятий. На примере уфимских состязаний: корпоративные игры, летние и зимние. Способствует развитию не только в Уфе, но и в Республике Башкортостан спорта и физкультуры.

Никита Щемелинин, и. о. начальника управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы