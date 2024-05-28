В Уфе завершился IV этап спартакиады «Трудовые резервы»

В Уфе завершился четвертый этап спартакиады «Трудовые резервы» республики. 35 команд трудовых коллективов предприятий встретились на летних спортивных площадках, чтобы выявить лучших в игровых видах спорта и легкоатлетическом кроссе.
Этот гол с пенальти стал единственным в финальной игре турнира по мини-футболу между ОДК-УМПО и БСК из Стерлитамака. Футбольные матчи спартакиады проходили в формате два тайма по восемь минут. Уфимский коллектив владел инициативой в финале, а после забитого гола сумел отстоять ворота. Команда УМПО – опытная по подбору футболистов, но друг с другом парни почти не играли. Тем не менее первая победа в соревнованиях уже есть.
В баскетбольном турнире в формате три на три равных не было команде «Башнефть-Сервис НПЗ». Нефтяники год назад побеждали и в корпоративных играх, сейчас лишь подтвердили звание сильнейшего трудового коллектива в баскетболе.
В IV этапе спартакиады приняло участие 35 команд трудовых коллективов Республики Башкортостан. В лёгкой атлетике на дистанции 3000 и 1000 метров не было равных представителям Стерлитамака. Помимо баскетбольного и футбольного турниров, прошли соревнования и по пляжному волейболу. И здесь победили мужская и женская команда БСК.
Заключительный, V этап спартакиады «Трудовые резервы» Республики Башкортостан сезона 2024 года состоится 15 июня. Победители регионального этапа получат возможность принять участие в финальных этапах спартакиады, которые пройдут в Калининграде.