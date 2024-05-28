Сегодня в Башкирии почти 15 тысяч школьников сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня в Башкирии выпускники одиннадцатых классов сдают ЕГЭ по русскому языку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.

Фото №1 - Сегодня в Башкирии почти 15 тысяч школьников сдают ЕГЭ по русскому языку

Он отметил, что русский язык является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем образовании. Чтобы его получить необходимо, набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.  

У нас в республике экзамен по русскому языку пишут около 15 тысяч человек, работает 165 пунктов проведения экзамена. С результатами ЕГЭ по русскому языку ребята смогут ознакомиться не позднее 14 июня либо в личном кабинете информационного сервиса ознакомления с результатами ГИА-11, либо в школе по месту учебы. 

Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Башкирии

Добавим, результаты единого госэкзамена по русскому языку важны при поступлении в вуз на любую специальность. Минимальный порог – 36 баллов.

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