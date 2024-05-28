Сегодня в Башкирии почти 15 тысяч школьников сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня в Башкирии выпускники одиннадцатых классов сдают ЕГЭ по русскому языку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин.

Он отметил, что русский язык является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем образовании. Чтобы его получить необходимо, набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием – не менее 70 баллов.