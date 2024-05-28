В Башкирии после погони задержан водитель в алкогольном опьянении

В Ишимбайском районе задержали очередного нетрезвого водителя. Об этом рассказали в ГИБДД региона.
Во время патрулирования в ночное время инспекторы дали сигнал остановиться водителю ВАЗ-21703. Он просьбу проигнорировал и попытался скрыться, создав аварийную ситуацию.
За рулем оказался 26-летний мужчина без прав. Проходить медицинское освидетельствование водитель не согласился. За отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения нарушителю назначено 10 суток административного ареста.
Фото: ГИБДД РБ.