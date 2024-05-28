В Уфе подвели итоги конкурса юных исполнителей сказок

В Уфе подвели итоги четвертого Межрегионального конкурса юных исполнителей сказок на языках народов, проживающих в республике. В оргкомитет поступило более 550 работ от учеников начальных классов, семейных фольклорных коллективов и воспитанников детсадов.

География конкурса тоже стала шире. Кроме детей из Башкортостана, сказки на родном языке также рассказали участники из Челябинской, Свердловской областей и Татарстана.