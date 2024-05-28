В Башкирии развивают мужскую гимнастику

В республике уделяется большое внимание социальной поддержке спортсменов и тренеров. С 2020 года в Башкортостане реализуется проект «Сельский тренер», а с этого года по инициативе главы региона Радия Хабирова стартовал аналогичный проект «Городской тренер». Несмотря на столь короткий срок реализации проекта, у него уже есть результаты. И сразу два наставника по спортивной гимнастике из Уфы стали его участниками.

Избежать ошибок на тренировках не получается – так в республике воспитывают новых чемпионов. Долгие годы в Башкортостане мужская гимнастика не развивалась на должном уровне, не было условий. Ситуация изменилась с появлением в Уфе центра гимнастики. Сейчас здесь проходят соревнования от республиканского до российского уровня, тренировки у спортсменов расписаны по минутам, загружены залы: основной, малый и другие.

Для развития в республике мужской гимнастики на работу в Уфу пригласили двух тренеров из Екатеринбурга – Николая Калиновского и Павла Лаврикова – оба мастера спорта России. Калиновский начинал спортивную карьеру в Ирбите Свердловской области. В Екатеринбурге проработал тренером пять лет.

Вместе с семьей принимал решение о переезде в Уфу и Павел Лавриков. Сейчас с супругой-хореографом они делятся знаниями с юными спортсменами. И уже есть первые крупные успехи. Так, на прошедшем в Уфе личном первенстве России его воспитанник Глеб Редькин завоевал серебряную награду на брусьях. Эта медаль – первая для республики в мужской гимнастике за последние 30 лет.

Оба наставника стали участниками проекта «Городской тренер», который стартовал с этого года по инициативе главы региона Радия Хабирова.