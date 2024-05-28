Уфимский «Акбузат» сохранил за собой место в гандбольной Суперлиге

Уфимский «Акбузат» сохранил за собой место в российской гандбольной Суперлиге. Команда из Башкортостана в ответном переходном матче принимала московский коллектив МССУОР № 2-Академия из Высшей лиги. Первая игра завершилась со счётом 37:33 в пользу столичной команды.

Таким образом, хозяевам нужна была победа с разницей в пять мячей и больше. Поначалу у команды Александра Горбатикова совсем не получалось решить эту задачу. Команды шли вровень, а порой гости даже вырывались вперед. Однако в конце первого тайма уфимцы начали действовать увереннее.

К перерыву преимущество «Акбузата» составляло те самые четыре мяча. То есть по сумме результат стал равным. Во втором тайме упорной борьбы не получилось. Хозяева уверенно довели игру до победы с разницей в девять мячей — 37:28.