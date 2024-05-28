В Уфе начали реабилитировать пациентов с помощью VR-очков

В клинике БГМУ реабилитация пациентов проводится с помощью виртуальных очков. Ученые Башкирского государственного медицинского университета применяют методы лечения с помощью VR-технологий и бинауральной терапии (звуковыми ритмами). То есть теперь пациенты могут пройти послеоперационную реабилитацию без вмешательства психологов и медикаментозных препаратов.

Это не просто просмотр фильма, а самая настоящая терапия будущего. 58-летний Сергей Трегуб поступил в клинику БГМУ с болями в тазобедренном суставе. Пациенту уже провели операцию — поставили эндопротез. Сейчас мужчина проходит реабилитацию с помощью виртуальных очков. На несколько минут он попадает в искусственную реальность.

Помимо самой картинки, для полного погружения подключают бинауральные ритмы, которые оказывают тонизирующее и успокаивающее влияние. Это воображаемые звуки, которые воспринимает мозг, хотя реальные отсутствуют.

В отделении медицинской реабилитации лежат пациенты после таких серьезных операций, как антроскопия, эндопротезирование тазобедренного сустава, кардиохирургия, аортокоронарное шунтирование. У 20–30% прооперированных в течение всего периода лечения наблюдаются депрессивные и тревожные расстройства.

Чтобы облегчить их состояние, врачи стараются расширить реабилитационные мероприятия. Кроме того, VR-технология позволяет пройти восстановление без вмешательства психологов и медикаментозных препаратов.