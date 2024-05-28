В Башкирии прошёл ЕГЭ по русскому языку

Сегодня по всей стране прошёл единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. Это первый экзамен из двух, которые являются обязательными для всех одиннадцатиклассников. В прошлом году 100 баллов по русскому языку в Башкортостане получили 24 выпускника — больше, чем по остальным предметам. В этот раз для проведения государственной итоговой аттестации в республике подготовлено 165 образовательных учреждений, которые примут более 15 тыс. экзаменуемых. В Советском районе Уфы 4 таких пункта.
Ранним утром у 94-го уфимского лицея собрались 196 одиннадцатиклассников. Это выпускники четырех школ Советского района. Им предстояло проверить знания по русскому языку. Для этого в декабре они написали итоговое сочинение. Но в этот раз задания будут другими.
У тех, кто не до конца уверен в своих силах, в ход идут приметы. Например, не мыть голову накануне, а то знания смоешь. Такой подход особенно радует девушек, сохранивших укладку с последнего звонка. Ведь многие идут на первый экзамен как на праздник.
Среди других талисманов удачи — пять рублей в ботинке и красная нитка на запястье. С такими предметами на экзамен можно. А вот шпаргалки просят оставить еще на входе. Всё равно использовать их не получится — в каждой аудитории есть наблюдатели и камеры. В кабинетах дети сидят строго в шахматном порядке. На столах только паспорт без обложки, вода, гелевые ручки и чистые черновики.
По желанию выпускники могут взять небольшой перекус. Больше — ничего постороннего. За выполнением требований следит специальная комиссия.
О нарушениях при проведении процедуры экзамена могут сообщить и сами ученики. Для этого после сдачи бланка с ответами нужно обратиться к организаторам, не выходя из школы. Проводить проверку будет специальная комиссия. При помощи апелляции можно оспорить и выставленные за экзамен баллы.
Уже четвертый год апелляции рассматривают дистанционно. Экзаменуемый может присутствовать на заседании по видеосвязи. Но при этом всю работу будут проверять заново, так что итоговая оценка может быть даже ниже изначальной. Поэтому организаторы рекомендуют заранее готовиться к единому государственному экзамену и не надеяться на пересдачу или апелляцию.