В Башкирии прошёл ЕГЭ по русскому языку

Сегодня по всей стране прошёл единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. Это первый экзамен из двух, которые являются обязательными для всех одиннадцатиклассников. В прошлом году 100 баллов по русскому языку в Башкортостане получили 24 выпускника — больше, чем по остальным предметам. В этот раз для проведения государственной итоговой аттестации в республике подготовлено 165 образовательных учреждений, которые примут более 15 тыс. экзаменуемых. В Советском районе Уфы 4 таких пункта.

Ранним утром у 94-го уфимского лицея собрались 196 одиннадцатиклассников. Это выпускники четырех школ Советского района. Им предстояло проверить знания по русскому языку. Для этого в декабре они написали итоговое сочинение. Но в этот раз задания будут другими.

В русском языке 14-е задание, в математике 13-е, 15-е задание могут попасться тяжелые. Но я постараюсь их написать! Динар Давлетбаев

Ну, я собираюсь сдавать на конструктора авиадвигателей, конструктора авиаприборов, вот эти два моих направления. Там нужно сдать информатику, русский, математику. Сейчас вот напишу его, наверное, на 100 баллов! Дмитрий Андропов

У тех, кто не до конца уверен в своих силах, в ход идут приметы. Например, не мыть голову накануне, а то знания смоешь. Такой подход особенно радует девушек, сохранивших укладку с последнего звонка. Ведь многие идут на первый экзамен как на праздник.

Если честно, и времени не было, и это же красиво! То есть экзамен для вас — праздник? В какой-то степени — да. Аделя Ахмадуллина

Смысл переживать из-за экзамена, который уже через час? Ты будешь сидеть решать задания. Повторить нужно, но я повторила всё утром, пока встала. Анна Осадова

Среди других талисманов удачи — пять рублей в ботинке и красная нитка на запястье. С такими предметами на экзамен можно. А вот шпаргалки просят оставить еще на входе. Всё равно использовать их не получится — в каждой аудитории есть наблюдатели и камеры. В кабинетах дети сидят строго в шахматном порядке. На столах только паспорт без обложки, вода, гелевые ручки и чистые черновики.

По желанию выпускники могут взять небольшой перекус. Больше — ничего постороннего. За выполнением требований следит специальная комиссия.

В данном пункте нарушений не было, будем надеяться, и не будет. Потому что 11 класс — это уже зрелые люди, они уже понимают, инструктажи с ними были проведены. И в целом они два года готовились к этому экзамену, и я считаю, что у нас нарушений не будет. Венера Уканеева, руководитель пункта приёма экзамена №82

О нарушениях при проведении процедуры экзамена могут сообщить и сами ученики. Для этого после сдачи бланка с ответами нужно обратиться к организаторам, не выходя из школы. Проводить проверку будет специальная комиссия. При помощи апелляции можно оспорить и выставленные за экзамен баллы.

Можно ее подать в течение двух рабочих дней после официального опубликования результатов. Можно подать ее через личный кабинет участника экзамена, там у нас будет те два дня, которые можно подавать, активна кнопка «Подать апелляцию». Айгуль Байрамгулова, начальник отдела государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки Республики Башкортостан