В Уфе стартовал фестиваль Дениса Мацуева

В столицу Башкортостана вместе с народным артистом России, выдающимся российским пианистом, приехали яркие музыканты. Они исполнят произведения классики вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром республики. Фестиваль продлится до 31 мая, и каждый день зрителей ждёт сюрприз.
Поклонников академической музыки ждёт настоящий трёхдневный праздник. Можно говорить об аншлаге – билеты раскуплены, свободных мест в концертном зале «Башкортостан» практически нет. Проект Дениса Мацуева «Диалог Поколений» объединяет как именитых музыкантов, так и новые имена молодых исполнителей.
Музыкальный фестиваль продолжает многолетнюю работу народного артиста Дениса Мацуева по продвижению молодых талантов. С этим проектом молодые артисты побывали во многих регионах страны. Тема фестиваля в этом году — Международный конкурс имени Петра Чайковского.
Состязание проходит раз в четыре года и открывает миру талантливейших артистов, к слову, сам Денис Мацуев сам стал обладателем премии этого конкурса в 1998 году, а ныне он председатель жюри этого конкурса. Лучших из лучших в жанре «классической музыки» услышит и уфимский зритель в этом году в рамках этого фестиваля. Состоится более 60 концертов в 22-х городах.