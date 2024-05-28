В Уфе стартовал фестиваль Дениса Мацуева

В столицу Башкортостана вместе с народным артистом России, выдающимся российским пианистом, приехали яркие музыканты. Они исполнят произведения классики вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром республики. Фестиваль продлится до 31 мая, и каждый день зрителей ждёт сюрприз.

Состязание проходит раз в четыре года и открывает миру талантливейших артистов, к слову, сам Денис Мацуев сам стал обладателем премии этого конкурса в 1998 году, а ныне он председатель жюри этого конкурса. Лучших из лучших в жанре «классической музыки» услышит и уфимский зритель в этом году в рамках этого фестиваля. Состоится более 60 концертов в 22-х городах.