В Уфе поздравили ветеранов погранвойск

В России отметили День пограничника. В Уфе главные торжества прошли по традиции в парке Победы, где собрались ветераны погранвойск. После Великой Отечественной войны в элитных частях служили более 350 тыс. жителей республики. Среди них 12 генералов и адмиралов, тысячи офицеров и прапорщиков.

Считается, что пограничники — самые мобильные рода войск, которые обеспечивают надежную охрану десятков тысяч километров российской границы на земле, воде и в небе. С праздником однополчан поздравил вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов, который сам служил в пограничных войсках.

Я служил в Туркмении в 87–89 годах, и я знаю, что такое граница и что мы там охраняем. Мы охраняем безопасность нашей страны, чтобы наши граждане, родные и близкие, жили спокойно. Сегодня большой вклад делается нашими ветеранами и пограничниками в патриотическое воспитание молодёжи.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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