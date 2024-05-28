В Уфе поздравили ветеранов погранвойск

В России отметили День пограничника. В Уфе главные торжества прошли по традиции в парке Победы, где собрались ветераны погранвойск. После Великой Отечественной войны в элитных частях служили более 350 тыс. жителей республики. Среди них 12 генералов и адмиралов, тысячи офицеров и прапорщиков.
Считается, что пограничники — самые мобильные рода войск, которые обеспечивают надежную охрану десятков тысяч километров российской границы на земле, воде и в небе. С праздником однополчан поздравил вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов, который сам служил в пограничных войсках.