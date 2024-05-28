В Уфе поздравили ветеранов погранвойск

Я служил в Туркмении в 87–89 годах, и я знаю, что такое граница и что мы там охраняем. Мы охраняем безопасность нашей страны, чтобы наши граждане, родные и близкие, жили спокойно. Сегодня большой вклад делается нашими ветеранами и пограничниками в патриотическое воспитание молодёжи.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан