В Башкирии страшный пожар унес жизни мамы и дочери

В ночь на 29 мая в селе Аскарово загорелся бревенчатый жилой дом. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Башкирии, огнеборцы справились с открытым горением в течение получаса.  

Фото №1 - В Башкирии страшный пожар унес жизни мамы и дочери

Однако во время разбора завалов на месте пожара в спальне на полу и на диване обнаружены тела двух женщин. Одна из них 1953 года рождения, другая – 1973-го.  

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.  

Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

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