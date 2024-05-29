В Башкирии страшный пожар унес жизни мамы и дочери

В ночь на 29 мая в селе Аскарово загорелся бревенчатый жилой дом. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Башкирии, огнеборцы справились с открытым горением в течение получаса.
Однако во время разбора завалов на месте пожара в спальне на полу и на диване обнаружены тела двух женщин. Одна из них 1953 года рождения, другая – 1973-го.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии