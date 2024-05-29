В Башкирии водитель без прав перевернул машину и погиб

Накануне вечером на трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Туймазинском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Фото №1 - В Башкирии водитель без прав перевернул машину и погиб

Предварительно установлено, что находившийся за рулем автомобиля «Daewoo Nexia» местный житель не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель скончался до приезда «скорой», пассажир доставлен в стационар.  

Фото №2 - В Башкирии водитель без прав перевернул машину и погиб

Сообщается, что ранее водитель уже был лишён водительских прав за нетрезвое вождение. Подробности ДТП уточняются.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

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