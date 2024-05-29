В Уфе открылось музейное пространство в рамках проекта «Фольклорная радуга»

По словам сотрудников ДК, проект направлен на возрождение народных обычаев, обрядов и игр, сохранение национальной культуры, а также на приобщение молодого подрастающего поколения к народному творчеству. На средства гранта в размере полумиллиона рублей планируют закупить оборудование, мебель, стеллажи для экспонатов, а также ткани для пошива концертных и национальных костюмов.