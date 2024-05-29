В Башкирии погиб мужчина на гидроцикле

28 мая в Уфимском районе зафиксировали трагедию на воде. Подробности инцидента сообщили в МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии погиб мужчина на гидроцикле

В Юматово на реке Дёма трое мужчин решили покататься на гидроциклах. 55-летний отдыхающий, который двигался первым, не заметил металлический трос, который был перетянут поперек реки. Мужчина зацепился за него на скорости и погиб.

Спасатели извлекли мужчину из воды. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Выясняются все обстоятельства случившегося, включая законность организации тросовой переправы на реке.

Фото: МЧС по РБ. 

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