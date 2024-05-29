В Башкирии сотрудники ГАИ сопроводили беременную до роддома

Инспекторы ДПС немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть. Получив разрешение и включив специальные звуковые сигналы в патрульном автомобиле, сопроводили транспортное средство с роженицей в республиканскую клиническую больницу им. Куватова в Уфу. Сотрудники полиции передали роженицу медикам и вернулись к несению службы.