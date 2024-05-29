В Башкирии сотрудники ГАИ сопроводили беременную до роддома

В Башкирии инспекторы ГАИ пришли на помощь семье в непростом положении.
На 96 км автодороги Р-240 несли службу старшие инспекторы ДПС Вадим Валеев и Ранис Гафаров. К ним обратился взволнованный водитель «Рено Логан». Оказалось, в салоне его авто находится беременная жена. Семья испугалась, что не успеет доехать в роддом из-за пробок.
Инспекторы ДПС немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть. Получив разрешение и включив специальные звуковые сигналы в патрульном автомобиле, сопроводили транспортное средство с роженицей в республиканскую клиническую больницу им. Куватова в Уфу. Сотрудники полиции передали роженицу медикам и вернулись к несению службы.
К счастью, женщина благополучно родила здоровую девочку в стенах медицинского учреждения.
Фото: ГАИ РБ.