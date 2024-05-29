Минфин России подготовил проект усовершенствования системы налогообложения

Минфин выступил с предложением об усовершенствовании системы налогообложения в стране. Проект уже подготовлен. Предварительно, система должна заработать уже с 1 января будущего года.

Согласно проекту, нововведения затронут те категории граждан, чей доход превышает 2,4 млн рублей в год, то есть более 200 тысяч рублей в месяц. Это 2 млн россиян, подсчитали в ведомстве. Для всех остальных ставка останется прежней – 13%.

Таким образом, для физлиц новая шкала налога на доходы физических лиц будет выглядеть следующим образом:

для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15%;

для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18%;

для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20%;

для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Как пояснили в Минфине, налоги будут взимать не со всей суммы дохода, а с того, что превышает лимит. То есть, если человек зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц, то он будет платить только 1000 рублей ежемесячно или 12 тысяч рублей в год.