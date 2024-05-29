В Уфе три электросамокатчика пострадали в авариях

В Уфе за прошедшие сутки сразу три электросамокатчика попали в дорожно-транспортные происшествия. Подробности сообщили в ГАИ.

У дома №19 по улице 50-летия Октября водитель на «Фольксваген Поло» допустил наезд на двух подростков, которые пересекали проезжую часть на электросамокатах. Пострадавшие получили различные ушибы.

Подобный случай произошёл у дома №7 по улице Аксакова. 29-летняя девушка на «Киа Соул» выезжала с дворовой территории и наехала на 17-летнюю девочку, которая пересекала дорогу на электросамокате. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.