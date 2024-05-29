Спортсмены из Башкирии завоевали медали молодежного первенства России по фехтованию

В Туле прошло молодёжное первенство России по фехтованию на шпагах и рапирах. Башкирские спортсмены привезли с соревнований немало наград. До первой медали в сезоне добралась 22-летняя Адэлина Бикбулатова. Она завоевала бронзу. В командном первенстве наши девушки выбыли перед полуфиналом и остались пятыми.

Сезон сложный для меня лично, неоднозначный, напряженный. А по соревнованиям у нас остался Минск, 2 июня вылетаем, 3-4 соревнования. У меня состоится переход по возрасту, я закончила молодёжку U-23, и в следующем сезоне перехожу во взрослый – теперь поблажек не будет.

Адэлина Бикбулатова, бронзовый призёр молодёжного первенства России по фехтованию

Сезон для Валерия Корнилова и Арины Захаровой сложился успешнее. 17-летняя девушка ездила на первенство мира и завершила сезон на первом месте в общем рейтинге среди кадетов. Соревнования в Туле Арина также выиграла. А вот Валерий Корнилов в общем зачёте среди юниоров стал бронзовым призёром. В Туле завершил сезон с серебряной медалью.

Заключительный турнир самый важный, заканчивать строку последней страницы, отдал все силы, которые мог, сезон закончился, можно готовиться к новому.

Валерий Корнилов, серебряный призёр молодёжного первенства России по фехтованию

Сезоном довольна, у меня всё получилось, в рейтинге я первая, на мир поехала, выступила там тоже достойно. 5 июля у нас будет Спартакиада молодёжи, я собираюсь готовиться к ней, в середине июля буду отдыхать, а затем готовиться к следующему юниорскому сезону.

Арина Захарова, победитель молодёжного первенства России по фехтованию
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