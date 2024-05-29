Спортсмены из Башкирии завоевали медали молодежного первенства России по фехтованию

В Туле прошло молодёжное первенство России по фехтованию на шпагах и рапирах. Башкирские спортсмены привезли с соревнований немало наград. До первой медали в сезоне добралась 22-летняя Адэлина Бикбулатова. Она завоевала бронзу. В командном первенстве наши девушки выбыли перед полуфиналом и остались пятыми.
Сезон для Валерия Корнилова и Арины Захаровой сложился успешнее. 17-летняя девушка ездила на первенство мира и завершила сезон на первом месте в общем рейтинге среди кадетов. Соревнования в Туле Арина также выиграла. А вот Валерий Корнилов в общем зачёте среди юниоров стал бронзовым призёром. В Туле завершил сезон с серебряной медалью.