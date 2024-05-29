Спортсмены из Башкирии завоевали медали молодежного первенства России по фехтованию

Сезоном довольна, у меня всё получилось, в рейтинге я первая, на мир поехала, выступила там тоже достойно. 5 июля у нас будет Спартакиада молодёжи, я собираюсь готовиться к ней, в середине июля буду отдыхать, а затем готовиться к следующему юниорскому сезону.

Арина Захарова, победитель молодёжного первенства России по фехтованию