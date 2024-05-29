В Уфе 19-летний мотоциклист врезался в попутную иномарку

Накануне, 28 мая, в Уфе зафиксировали ДТП с участием мотоциклиста. Подробности сообщили в ГАИ региона.

В деревне Жилино на улице Пригородной 19-летний водитель на мотоцикле допустил столкновение с попутным «Тойота РАВ 4». В аварии пострадал 14-летний пассажир мотоциклиста. Ему оказали медицинскую помощь и отправили домой.