В Уфе прошёл гранд-финал турнира по волейболу «Лига Башкирия – Дети»

На стадионе «Динамо» прошёл гранд-финал второго сезона детского турнира по волейболу среди школьников 8–9 классов «Лига Башкирия — дети». Турнир проходит в рамках программы по развитию детского волейбола в Республике Башкортостан на 2022–2025 годы. Во втором сезоне соревнований принимала участие 51 команда, из них 22 женских. 16 коллективов представляли восемь районов республики. Всего в турнире было сыграно 250 матчей.

Сегодня мы посмотрели финальные игры, азарт, какие были. Уфа в преддверии 450-летия стала чемпионами, будем расширять дальше, третий сезон будет ещё больше участников.

В дивизионе «Юг» сильнейшим среди женских команд стал коллектив из Стерлитамака, среди мужских — из Мелеузовского района. В дивизионе «Север» лучшими были представители Нефтекамска. В центральной группе у девушек победу одержала команда Орджоникидзевского района, у юношей — Демского района города Уфы. Все тренеры, попавшие в четвёрку сильнейших, получили денежное вознаграждение, а школы за призовые медали — гранты на покупку спортивного инвентаря.