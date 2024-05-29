В Уфе завершился чемпионат по легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборью

В Уфе завершился чемпионат физкультурно-спортивного общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборью. В нём принимали участие сотрудники органов безопасности и правопорядка республики — всего семь ведомств. Ильназ Минигалеев представляет Уфимский юридический институт, спортсмен уже ездил на чемпионаты России, поэтому пройти отбор на соревнованиях в Уфе для него было не так сложно.