В Уфе завершился чемпионат по легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборью

В Уфе завершился чемпионат физкультурно-спортивного общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборью. В нём принимали участие сотрудники органов безопасности и правопорядка республики — всего семь ведомств. Ильназ Минигалеев представляет Уфимский юридический институт, спортсмен уже ездил на чемпионаты России, поэтому пройти отбор на соревнованиях в Уфе для него было не так сложно.

Все соперники, мы друг друга знаем, периодически встречаемся, на поле битвы мы хорошие друзья, здесь соперничаем, вдвойне интереснее бороться друг с другом. Данная дисциплина популярна и в Башкортостане, и в России.

Ильназ Минигалеев, победитель соревнований

Победитель в дисциплине служебное двоеборье определялся исходя из результатов забега на три километра и двух огневых рубежей из табельного оружия. По итогам уфимских соревнований будет создана команда из восьми человек, которая отправится на всероссийские соревнования в Вологду в конце июня.

Мое ощущение, что позиции «Динамо» сдаёт в плане массовости, но видно, времена такие, у нас большие некомплекты среди сотрудников, сложно выдернуть сотрудника для участия в чемпе РБ, но люди находятся, подвижники, которые стараются, прикладывают массу усилий, чтобы подготовить команды.

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