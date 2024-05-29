В Уфе обсудили, как отмена льготных ипотек отразится на рынке недвижимости

Как отразится отмена льготных ипотечных программ на рынке недвижимости, обсуждали в Уфе. За круглым столом собрались застройщики, эксперты, представители органов государственной власти. Напомним, с 1 июля этого года завершается льготная ипотека на новостройки под 8%. Она была запущена в 2020.

С одной стороны, покупатели новостроек могли взять кредит по низкой ставке. С другой стороны, программа привела к сильному росту стоимости строящегося жилья и ценовому разрыву со вторичным. В результате доступность недвижимости снизилась.

Сейчас риелторы запускают активную рекламу, в которой призывают жителей республики срочно приобрести квартиры по низкой процентной ставке. Однако окончательное решение по программе льготной ипотеки ещё не принято.