В Башкирии в производстве сельхозтехники доля отечественных деталей достигла 90%

Доля отечественной продукции в башкирских предприятиях по производству сельхозтехники достигает 90%. Импортозамещение никак не сказывается на качестве машин и даже стимулирует производство. Ведь в Башкортостане не только собирают существующие модели, но и создают новые.

На одном таком станке можно изготовить более пятисот видов деталей. В цеху таких более двадцати. 70% производимых комплектующих предназначено для отечественной техники.

На данном оборудовании мы делаем детали на New Holland, звездочки. Это у нас будущая заготовка, которая прошла токарную обработку, далее она пойдет на фрезерный станок. Рустем Хафизов, руководитель отдела планирования и подготовки производства

В основном в производственно-техническом центре «Кировец-Уфа» производят детали для сельскохозяйственной техники. Предприятие открылось в 2020 году после участия в «Инвестчасе» у Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Также занялись производством навесного оборудования. Мы производим различные отвалы: прямые, клиновидные, боковые отвалы.

По поручению Минсельхоза Башкортостана был взят курс на импортозамещение. Сейчас в центре освоили более десяти деталей, которые раньше поступали из-за рубежа.

Помимо уже существующих моделей, здесь собирают совершенно новую машину. Это будет единственный в России колесный скиддер с грейферным захватом. Благодаря ему можно вывозить необработанное дерево целыми пачками, а не поштучно, как на другой отечественной технике.

Задача непростая: нужно совместить узлы, которые на трактор раньше не устанавливали. Совместно с коллегами из Екатеринбурга в центре разработали программное управление.

Эта машина прошла испытания на территории нефтяников, отработали все наши конструкторские решения, подтвердили их правильность. Собрали для анализа много информации для того, чтобы доработать серийные образцы. Ильдар Талипов, руководитель проекта

Пока лидерами на рынке остаются тракторы марки «Кировец». Их также собирают в цехах «Башсельхозтехники». По словам специалистов, это главная гордость российского машиностроения.

Как всегда, они выпускали надежные, дешевые машины, которые пользуются популярностью у наших сельхозтоваропроизводителей. В частности, в последние несколько лет они очень здорово поработали по дизайну, по совершенствованию технологии, по удобству рабочего места. Рустам Зайнуллин, заместитель генерального директора компании