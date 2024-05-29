В Башкирии в производстве сельхозтехники доля отечественных деталей достигла 90%

Доля отечественной продукции в башкирских предприятиях по производству сельхозтехники достигает 90%. Импортозамещение никак не сказывается на качестве машин и даже стимулирует производство. Ведь в Башкортостане не только собирают существующие модели, но и создают новые.
На одном таком станке можно изготовить более пятисот видов деталей. В цеху таких более двадцати. 70% производимых комплектующих предназначено для отечественной техники.
В основном в производственно-техническом центре «Кировец-Уфа» производят детали для сельскохозяйственной техники. Предприятие открылось в 2020 году после участия в «Инвестчасе» у Главы Башкортостана Радия Хабирова.
Также занялись производством навесного оборудования. Мы производим различные отвалы: прямые, клиновидные, боковые отвалы.
По поручению Минсельхоза Башкортостана был взят курс на импортозамещение. Сейчас в центре освоили более десяти деталей, которые раньше поступали из-за рубежа.
Помимо уже существующих моделей, здесь собирают совершенно новую машину. Это будет единственный в России колесный скиддер с грейферным захватом. Благодаря ему можно вывозить необработанное дерево целыми пачками, а не поштучно, как на другой отечественной технике.
Задача непростая: нужно совместить узлы, которые на трактор раньше не устанавливали. Совместно с коллегами из Екатеринбурга в центре разработали программное управление.
Пока лидерами на рынке остаются тракторы марки «Кировец». Их также собирают в цехах «Башсельхозтехники». По словам специалистов, это главная гордость российского машиностроения.
Собранные тракторы работают исправно. Качество техники контролируют при помощи системы агромониторинга. На планшете инженер в режиме реального времени видит, работает машина или стоит. И таких простоев с каждым годом становится всё меньше.